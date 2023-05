Como a SAD do Dragão pretende angariar 40 milhões de euros junto dos pequenos investidores

Obrigações da SAD do Benfica pagam pouco mais do que os Certificados de Aforro (mas com maior risco)

Os investidores poderão dar ordens de compra das obrigações FC Porto entre 22 de maio e 2 de junho, sendo que o clube pretende emitir até 8 milhões de obrigações com o valor nominal de 5 euros. As obrigações serão emitidas com uma taxa de cupão de 6,25% e poderão ser adquiridas por particulares e empresas residentes em Portugal a partir dos 2.500 euros.

Quando decorre a operação?

Os investidores poderão dar ordens de compra das obrigações FC Porto SAD 2023-2026 (e revogá-las) entre 22 de maio e 2 de junho junto do seu intermediário financeiro.

Qual o valor estimado da emissão?

A FC Porto SAD pretende emitir até 8 milhões de obrigações com o calor nominal de 5 euros, num valor global até 40 milhões de euros (38,46 milhões de euros líquidos de comissões). No entanto, o prospeto da operação pressupõe que a SAD portista possa aumentar este montante, tendo para o efeito de divulgar essa operação até 31 de maio.

Quanto pagam as novas obrigações da FC Porto SAD?

As obrigações FC Porto SAD 2023-2026 serão emitidas com uma taxa de cupão de 6,25% e com uma data de reembolso a 7 de dezembro de 2026. Os juros serão pagos a cada seis meses, com o primeiro cupão a ser pago a 7 de dezembro deste ano. No entanto, para os pequenos investidores, a taxa de rendibilidade deste investimento deve ser ainda deduzida de impostos e comissões associadas à negociação das obrigações.

Qual é o montante mínimo de investimento?

As obrigações poderão ser adquiridas por particulares e empresas residentes em Portugal a partir de um investimento mínimo de 2.500 euros, o equivalente a 500 títulos, e até um montante máximo da emissão, que atualmente se situa nos 40 milhões de euros.

Poderei negociar as obrigações em Bolsa?

Sim. As obrigações FC Porto SAD 2023-2026 serão admitidas à cotação na Euronext Lisboa a 7 de junho. Isso significa que, depois desta data, os investidores poderão comprar e vender os títulos, de acordo com a disponibilidade dos títulos no mercado, até à data de reembolso das obrigações.

Porém, por norma, as obrigações emitidas por SAD de clubes portugueses costumam ter níveis de liquidez bastante reduzidos em Bolsa, tornando difícil a realização de negócios.

Há mais algum risco associado a este investimento?

Sim. Além do risco de liquidez de negociação destes títulos em Bolsa há uma série de riscos que os investidores devem ponderar quando adquirem obrigações, qualquer que seja o emitente. Por serem títulos de dívida, as obrigações carregam, essencialmente, o risco de crédito do emitente. Isto significa que caso o emitente, neste caso a SAD do FC Porto, enfrente condições financeiras adversas, os obrigacionistas terão de contar com a possibilidade de tanto os cupões com o principal da obrigação poderem não ser pagos nas datas definidas.

Mais especificamente à SAD azul e branca, o prospeto da operação define ainda mais oito riscos como, por exemplo, riscos relativos a processos judiciais, arbitrais e administrativos; e o risco decorrente da variabilidade dos rendimentos e gastos com transações de jogadores de futebol que podem gerar oscilações nas contas da SAD.

Além da emissão de novas obrigações, a FC Porto SAD tem mais alguma operação a decorrer?

Sim. Tem também a decorrer entre 22 de maio e 2 de junho uma operação pública de troca (OPT) das obrigações FC Porto SAD 2021-2023 pelas novas obrigações. Para os investidores que acorrerem à OPT, além de receberem uma obrigação FC Porto SAD 2023-2026 por cada obrigação antiga que tenham em seu poder, a SAD azul e branca paga ainda em numerário um prémio de 0,05 euros.

Qual o uso que será dado ao dinheiro angariado da operação?

Segundo o prospeto da operação, a SAD azul e branca pretende obter fundos necessários para reembolsar o empréstimo obrigacionista “FC Porto SAD 2021-2023”, no montante de 39,8 milhões de euros, que tem reembolso agendado para 26 de novembro deste ano. O eventual montante remanescente da OPS das obrigações FC Porto 2023-2026 será utilizado pela SAD portista para financiar a sua atividade corrente.