Os primeiros reembolsos do IRS já foram processados e o dinheiro começou a chegar à conta dos contribuintes na última sexta-feira. Segundo as Finanças, até esta sexta-feira já tinham sido submetidas mais de 2,6 milhões de declarações.

Se ainda não preencheu a declaração, não se assuste: tem até dia 30 de junho para o fazer. E se ainda não pensou no que vai fazer ao dinheiro, também não se preocupe: concentre-se em uma ou em várias destas opções para maximizar a maquia que irá receber nas próximas semanas.

1) Pagar contas em atraso e amortizar créditos

No ano passado, o montante médio dos reembolsos de IRS não chegou aos 1.000 euros. Apesar de não ser um valor que permita comprar uma casa, pode ser a primeira pedra da construção de alguma coisa importante. Nomeadamente da sua liberdade financeira.

Esse caminho começa pelo pagamento das despesas e dos créditos mais caros. Para saber quais devem ser as prioridades, com a ajuda de uma folha de papel, liste os seus créditos pelo valor da TAEG dos contratos por ordem decrescente. No topo deverá figurar o crédito mais caro (talvez o do cartão de crédito) e, em último, o crédito mais barato, que deverá ser o crédito à habitação.

Se tiver qualquer montante em dívida no cartão de crédito a pagar juros não hesite em pagá-lo. São pelo menos 16% de juros que deixará de pagar. Não há melhor investimento que possa fazer em tão curto espaço de tempo que lhe ofereça um ganho tão grande e certo.

2) Construir ou reforçar o fundo de emergência

Se ainda não construiu um “porto de abrigo” para as suas finanças pessoais, aproveite o reembolso do IRS para o fazer. A ideia é criar uma poupança equivalente a 8 a 12 meses das suas despesas fixas, para que numa emergência (como uma situação de desemprego, uma emergência de saúde ou outras surpresas) possa recorrer a este dinheiro sem ter de fazer uma grande ginástica no orçamento diário.

A ideia do fundo de emergência não é ganhar dinheiro, mas garantir o capital alocado. Além disso, é importante que o produto escolhido para aplicar esta maquia tenha liquidez o suficiente para que possa “sacar” o dinheiro no espaço de 24 a 48 horas.

O produto mais indicado com estas características são os depósitos a prazo. Apesar de não serem a solução mais rentável, o seu dinheiro estará sempre disponível (mesmo que isso justifique perder os juros decorridos). Comece por aqui. Depois, com o tempo, procure equilibrar o montante do fundo de emergência entre depósitos a prazo e Certificados de Aforro numa proporção de 30 euros de depósitos por cada 100 euros de Certificados de Aforro. Desta forma conseguirá garantir liquidez e rendibilidade das suas poupanças de “último recurso”.

3) Iniciar um complemento de reforma

Nunca é tarde para começar a preparar um complemento de reforma. E quanto mais cedo o fizer, melhor: não só ajudará a engrossar o bolo quando os “Anos Dourados” chegarem, como o esforço financeiro que terá de dedicar para o construir será sempre maior à medida que o tempo passa.

Numa estratégia a dez ou mais anos, o caminho deve ser percorrido através do investimento em ações, porque as ações são os ativos que mais rendem no longo prazo. Mas isso não significa que tenha de ir ao mercado escolher meia dúzia de empresas para investir o dinheiro da sua reforma. Há outras soluções mais fáceis e económicas de o fazer.

Um desses caminhos é através dos fundos de investimento. Se ainda não começou a pensar na reforma, utilize o reembolso do IRS deste ano para subscrever um fundo de investimento de ações global. Desta forma, conseguirá facilmente alcançar uma eficiente diversificação do risco, tanto geográfica como setorial, ao mesmo tempo que ganha exposição ao mercado acionista.

É também importante escolher um fundo que lhe ofereça a possibilidade de realizar reforços recorrentemente, preferencialmente numa base mensal ou trimestral, conforme o seu orçamento. Já há vários fundos, particularmente fundos planos poupança reforma (PPR), que permitem a realização de reforços a partir de 25 euros. No final do ano passado apresentei algumas soluções (que se mantém atualizadas).

4) Pagar o colégio

Se o seu filho frequenta uma escola privada, já deu conta que as mensalidades aumentaram significativamente este ano e deverão voltar a subir no próximo, dado que a inflação estimada pelo Governo para 2023 aponta para os 5,1%.

Pagar a anuidade da escola dos mais novos é um bom negócio. Muitos colégios oferecem um desconto entre 2% e 5% no pagamento da anuidade que, na prática, pode valer metade de uma mensalidade.

É um investimento interessante, mas para usufruir deste desconto necessita de receber um valor de IRS mais elevado, pois 1.000 euros não chegam para pagar um terço das mensalidades anuais da maioria dos colégios privados.

5) Gaste em si e na sua família

É certo que os tempos estão difíceis e a vida está cada vez mais cara. Mas a vida é também (e sobretudo) para ser vivida.

Se a sua vida financeira está devidamente orientada ou muito perto disso, reserve parte do reembolso do IRS para investir em si através, por exemplo, de uma pós-graduação, um workshop ou um mestrado numa área que há muito ambiciona.

E depois há sempre lugar para viajar, para descobrir o mundo. E isso é sempre um investimento seguro. Se tiver uma folga maior no orçamento, utilize o reembolso do IRS para pagar as próximas férias da família.

