A invasão russa à Ucrânia veio acelerar ainda mais a subida de preços da energia, aliando-se à subida dos preços das matérias-primas, o que tem vindo a pesar na fatura das famílias portuguesas na hora de ir ao supermercado. Da lista de compra à comparação dos preços e quantidades, no dia mundial dos direitos do consumidor conheça 14 dicas para poupar na ida às compras.

Em fevereiro, a inflação abrandou para 8,2%, isto é, o quarto mês consecutivo de abrandamento de preços. Contudo, a taxa de inflação dos produtos alimentares não transformados voltou a subir em fevereiro pelo terceiro mês consecutivo, fixando-se em 20,09%. É o valor mais elevado em 38 anos. Há nove meses que os preços dos alimentos estão nos dois dígitos.

Esta tendência é, aliás, sinalizada pela Deco que adianta que o cabaz de bens alimentares subiu, na última semana, para 230,76 euros, isto é, um recorde desde o início da monitorização (a 5 de janeiro de 2022). Se compararmos com há um ano atrás (a 9 de março de 2022) este cabaz encareceu 47,12 euros, isto é, um aumento de 25,66%.

O ministro da Economia e do Mar, António Costa e Silva, chegou a dizer que existe uma “divergência muito grande em alguns produtos entre os preços de aquisição e de venda ao público”, notando que isso “não é criminoso” mas “é um alerta”. Porém, o setor do retalho assegura que “não há especulação”. Para tentar controlar os preços, o Governo garante que tomará “todas as medidas” necessárias, mas o ministro das Finanças já veio afastar a hipótese de, tal como Espanha, eliminar a taxa de IVA em certos produtos, justificando que isso não resolve o problema. Além disso, a ASAE tem apostado no reforço das fiscalizações, sendo que só esta quarta-feira estão 45 brigadas e 90 inspetores no terreno.

Mas afinal, que estratégias devem ser seguidas para poupar na fatura do supermercado? A Deco tem 14 dicas para aliviar a fatura:

Faça uma lista de compras e não saia de casa sem ela. Defina e estabeleça prioridades para fugir ao desperdício de dinheiro, comprando apenas o que realmente necessita. Quando estiver a fazer a lista, olhe para a dispensa e verifique os prazos de validade;

Defina o valor máximo do que pode gastar, tendo em conta o que necessita;

Não vá com pressa, é bom ter tempo para analisar as melhores escolhas;

Faça uma análise prévia de mercado. Compare preços por quilo, litro ou unidade para ver as opções mais baratas;

Opte por formatos familiares, no caso de produtos muito consumidos em casa e com prazos alargados, como o café, os cereais de pequeno-almoço e as massas, por exemplo. Mas nunca se esqueça de comparar o preço por quilo, litro ou quantidade, dada a reduflação;

Avalie se há produtos frescos que pode substituir por ultracongelados mais baratos ou vice-versa;

Se costuma comprar produtos em conserva, os frascos de vidro são até 40% mais baratos do que as latas, segundo a Deco. Ainda assim, as leguminosas, como o feijão e o grão, ficam a metade do preço se as comprar secas e as preparar em casa;

Os alimentos prontos a usar, como, por exemplo, cebola e o alho já picados ou os cogumelos laminados, são geralmente mais caros do que os inteiros;

Evite ir às compras de supermercado com o estômago vazio. A tentação é mais forte;

Leia cuidadosamente os folhetos promocionais, cupões e cartões de descontos. Verifique se o preço compensa, se precisa do produto e o valor registado na caixa corresponde ao anunciado;

Evite levar crianças. Em certas lojas, os produtos para os mais pequenos estão ao nível dos olhos, podem, por isso, tentar influenciar a compra de artigos mais atrativos que nem sempre são a melhor opção;

Os produtos de “marca própria”, vulgarmente designados de “marca branca”, podem ser boas alternativas;

O comércio local pode ser uma boa opção para comprar frescos, já que é possível encontrar produtos mais baratos;

Após a compra, lembre-se de ser precavido e responsável. Leve os seus sacos e guarde os talões da compra.