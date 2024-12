Mais um casamento à vista na 'família real' portuguesa? Filho de D. Duarte ao lado de prima mais velha

D. Dinis de Bragança, filho mais novo de D. Duarte Pio, chefe da Casa Real Portuguesa, e de D. Isabel de Herédia, fez-se acompanhar de uma prima mais velha, Maria Gabriela de Orleães e Bragança, num evento religioso.

Não foi a primeira vez que o mais novo dos filhos de D. Duarte e Isabel de Herédia apareceram juntos num evento, de acordo com o comentador Pedro Capitão, no V+ Fama (do mesmo grupo da TVI). E nas casas reais não seria a primeira vez que primos se casariam (veja-se a rainha Vitória de Inglaterra).

Dinis é o mais novo dos três filhos do Duque de Bragança e tem 25 anos. A prima, Maria Gabriela, nascida no Brasil, tem 35. "Custa-me a acreditar que essa discrepância de idades não seja salientada pela família!", diz Pedro Caldeira, também comentador no V+ Fama.

"Existiu este ambiente de cumplicidade, que também foi visto em outras ocasiões, em fins de semana", acrescentou Pedro Capitão.

"Ela tem graça, é bem nascida, não envergonha ninguém, é Orleães e Bragança", remata António Lela e Silva também no programa.

Maria Gabriela de Orleães e Bragança, nascida em Petrópolis, Rio de Janeiro, vive atualmente em Lisboa, depois de ter passado por Londres e pela Bélgica. É formada em marketing e arquitetura.

Além de Dinis, que tem vivido uma vida discreta, os Duques de Bragança são ainda pais de Maria Francisca, que se casou em 2023, e Afonso, o primogénito, de 28 anos.