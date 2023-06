Exonerado diretor de Obstetrícia e Ginecologia do hospital de Santa Maria

O diretor de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina de Reprodução do Centro Hospitalar Lisboa Norte, Diogo Ayres de Campos, foi afastado por questionar o projeto de restruturação no Hospital de Santa Maria e a colaboração com o S. Francisco Xavier.

Segundo uma nota do Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN) divulgada esta segunda-feira, a direção do Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina de Reprodução tem vindo assumir posições que, “de forma reiterada, têm colocado em causa o projeto de obra e o processo colaborativo com o Hospital São Francisco Xavier, durante as obras da nova maternidade do HSM [Hospital Santa Maria]”.

A direção do CHLN recorda que este centro hospitalar tem em curso “um processo de reestruturação na área da Obstetrícia”, tendo em vista a necessidade de garantir “uma estreita articulação com o serviço” no âmbito do projeto da nova maternidade (novo bloco de partos, expansão do internamento do puerpério e do Serviço de Neonatologia) do Santa Maria.