Médicos do Santa Maria pedem recuo nas demissões na Ginecologia e Obstetrícia

Um grupo de médicos do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Santa Maria pediu esta quarta-feira a recondução do diretor do departamento e da diretora de Obstetrícia, demitidos na segunda-feira, insistindo na “total confiança” nestes profissionais.

A carta com o pedido de revogação desta decisão, anunciada na segunda-feira pelo Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN), foi entregue ao conselho de administração do Santa Maria, segundo disse à Lusa uma médica do hospital.

A fonte acrescentou ainda que foi agendada para esta quarta-feira uma reunião entre a equipa do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia e a administração do hospital.

O afastamento da direção do Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina de Reprodução (que inclui Diogo Ayres de Campos e a diretora de Obstetrícia, Luísa Pinto) foi divulgado na segunda-feira pelo CHLN.

Na altura, o CHLN alegou que a direção deste departamento tem vindo assumir posições que, “de forma reiterada, têm colocado em causa o projeto de obra e o processo colaborativo com o Hospital São Francisco Xavier, durante as obras da nova maternidade do HSM [Hospital Santa Maria]”.