"Feito histórico". Snowboarder Diogo Carmona é o primeiro português a participar nos Jogos Paralímpicos de Inverno - TVI

"Feito histórico". Snowboarder Diogo Carmona é o primeiro português a participar nos Jogos Paralímpicos de Inverno

  • Agência Lusa
  • CM
  • Há 2h e 2min
Diogo Carmona (Instagram)

Atleta português, que participou em várias séries televisivas e é skater, foi atropelado por um comboio em 2019, acidente que levou à amputação de parte da perna esquerda

O snowboarder Diogo Carmona, de 28 anos, vai representar Portugal nos Jogos Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina2026, tornando-se o primeiro atleta luso a participar na competição, anunciou o comité nacional.

Em comunicado, o organismo sublinha que se trata de “um feito histórico para o desporto paralímpico nacional”, indicando que a missão portuguesa em Itália será chefiada pelo presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal, Pedro Flávio.

“A presença de Diogo Carmona nos Jogos Paralímpicos de Inverno (…) reforça o compromisso de Portugal com a promoção da excelência desportiva, da inclusão e da representação internacional, abrindo caminho para uma nova etapa no percurso do movimento paralímpico nacional”, salienta o Comité Paralímpico de Portugal.

A entidade acrescenta que a participação portuguesa em Milão-Cortina2026 representa ainda “um passo significativo na estratégia de desenvolvimento das modalidades de inverno” no país.

Os Jogos Paralímpicos de Inverno de 2026 decorrem entre 6 e 15 de março, nas cidades italianas de Milão e Cortina d’Ampezzo, reunindo “os melhores atletas do mundo numa competição que se destaca pela excelência, inclusão e espírito desportivo”.

Diogo Carmona, que participou em várias séries televisivas e é skater, foi atropelado por um comboio em 2019, acidente que levou à amputação de parte da perna esquerda.

