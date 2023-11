Operação Influencer: transcrição incompleta das escutas podia ter libertado todos os suspeitos

Erros no despacho da Operação Influencer e libertação dos detidos causam mal-estar no Ministério Público

As escutas da Operação Influencer não estavam transcritas na íntegra, sabe a TVI, do mesmo grupo da CNN Portugal, tratando-se de mais um erro do Ministério Público que podia ter impedido a aplicação das medidas de coação aos arguidos, além do termo de identidade e residência.

Isto porque a lei diz que para as escutas serem válidas como prova no pedido de medidas de coação têm de constar na totalidade. Mas o que estava eram apenas resumos.

Um erro na investigação, que se junta à confusão entre os apelidos do primeiro-ministro e do ministro da Economia, à localização de um encontro que aconteceu em São Bento e não na sede do PS e ainda à troca de uma portaria aprovada por João Galamba.

São quatro num inquérito que ainda agora começou e já foi salvo pela boa vontade das defesas dos suspeitos. O juiz só conseguiu aplicar medidas de coação acima do termo de identidade e residência porque as defesas foram cordiais e aceitaram o erro do Ministério Público.

Recorde-se que Diogo Lacerda Machado saiu em liberdade com caução de 150 mil euros e ainda entrega do passaporte, tal como Vítor Escária.