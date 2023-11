Chegou a época dos dióspiros, mas vai querer ler este artigo antes de comer um inteiro

É mesmo verdade que o cabelo cai mais no outono?

Assim que o outono chega, eis que o dióspiro começa a encher as prateleiras das frutas das mercearias e supermercados. De cor que varia entre os tons de vermelho, laranja e amarelo e com uma textura que varia entre a polpa gelatinosa e a polpa mais firme - dependendo do tipo -, o dióspiro é uma das frutas mais aguardadas assim que o frio chega.

“É possível consumir-se este fruto de diversas formas, contudo devemos privilegiá-lo sob a sua forma natural, de modo a conservar as suas propriedades nutricionais”, começa por dizer Beatriz Vieira, nutricionista no Hospital Lusíadas Amadora.

E são as propriedades nutricionais que fazem do dióspiro um fruto de excelência. Segundo a tabela nutricional do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, PortFIR, o dióspiro é rico em vitamina A, caroteno e potássio. Por 100 gramas de dióspiro há 65 calorias e 14,8 gramas de hidratos de carbono, todos eles açúcar. Esta quantidade equivale ainda a 1,5 gramas de fibra.

“Além disso, possui um elevado teor em taninos com propriedades antioxidantes. É também uma fonte de fibra, importante para promover a sensação de saciedade e para regular o trânsito intestinal”, continua a nutricionista. O facto de a composição deste fruto ser essencialmente água (82,6 gramas por 100 gramas) também ajuda a nível intestinal.

O dióspiro é uma fruta pesada e por norma grande, no entanto, o recomendado é que sejam apenas consumidos cerca de 95 gramas, que equivale a sensivelmente metade de uma unidade, sobretudo devido ao seu teor de açúcar, uma vez que um dióspiro inteiro facilmente consegue oferecer mais de 30 gramas de açúcar. “Uma porção deste fruto corresponde a um terço/metade de dióspiro”, adianta a especialista, explicando que há várias formas de consumir este alimento.

Segundo o site Nutrimento, do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável da Direção-Geral da Saúde, “devido ao teor de hidratos de carbono, o consumo do dióspiro deve ser, sempre que possível, integrado em refeições”.

“O dióspiro ‘de roer’, que tem a polpa mais rija, é alaranjado/amarelado e poderá ser consumido como uma maçã, mas também com iogurte, em sumos naturais ou compota ou assado”, sugere Beatriz Vieira, que se apressa a dar dicas para quem prefere a versão mais suave deste fruto: “o dióspiro ‘de abrir’ poderá ser cortado ao meio e consumido com uma colher” ou até adicionado a iogurtes ou usado como ‘creme’ para tartes. Esta versão “que tem a polpa mole, é avermelhada e é nutricionalmente mais rica em taninos (antioxidantes)”, continua.