Rutura de dique do Mondego para já "sem impacto" em povoações mas Proteção Civil não descarta novas evacuações - TVI

Rutura de dique do Mondego para já "sem impacto" em povoações mas Proteção Civil não descarta novas evacuações

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 44 min

Comandante Mário Silvestre confirmou que a água "está a sair para a zona dos campos" sem impactar diretamente as populações. Para já foi cortado o trânsito na autoestrada A1 e circulação será feita por desvio alternativo

O comandante nacional da Proteção Civil assegurou esta quarta-feira que está a ser “monitorizada” a situação de rutura de um dique na margem direita do rio Mondego, em Coimbra, e que não há até ao momento “impactos significativos em povoações”.

“A água está a sair para a zona dos campos que ficam situados naquela zona, de momento sem impactos significativos, continuamos obviamente a monitorizar a situação e a acompanhar e temos todos os recursos disponíveis para fazer face a esta situação”, afirmou Mário Silvestre.

O comandante, que falava numa conferência de imprensa para fazer um ponto de situação das cheias no país realizada na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) em Carnaxide, Oeiras, referiu que a rutura ocorreu pelas 18:00, na zona de Casais, junto ao viaduto da autoestrada 1 (A1), na margem direita do Mondego.

“Em virtude do potencial comprometimento dos pilares da A1 que passa naquela zona procedeu-se ao corte da A1 nos dois sentidos e, portanto, haverá um desvio de trânsito para que se evite a passagem de veículos naquela infraestrutura”, explicou.

Mário Silvestre referiu ainda que os meios necessários estão posicionados no terreno e que a evolução será reavaliada nas próximas horas, admitindo que, “no limite”, poderão ser retiradas mais populações caso se justifique.

“Isto não é matemática e, portanto, não conseguimos definir exatamente como. O que vamos fazer é continuar a acompanhar em permanência a situação”, salientou.

Ainda segundo o responsável, durante a noite de terça-feira e esta manhã, na região de Coimbra, foi feita a evacuação preventiva das zonas ribeirinhas das margens esquerda e direita do Mondego.

“O risco de arrebentamento nunca será zero, como é óbvio, atendendo àquilo que dissemos anteriormente pelo quadro meteorológico previsto e pelas grandes descargas e afluências que estão a existir nesse rio”, apontou.

Desagravamento da chuva não afasta risco de cheias e derrocadas

O comandante nacional da Proteção Civil alertou também hoje que, apesar de se prever um “pequeno desagravamento” das condições meteorológicas, nomeadamente da precipitação, a situação hidrológica irá manter-se crítica, com risco de cheias e derrocadas.

“Iremos ter elevadas escorrências e elevadas afluências a todos os cursos de água nas zonas que têm sofrido o principal impacto por esta precipitação e, portanto, todos os rios que estão neste momento em condição de inundações irão manter essa condição, afirmou Mário Silvestre.

Segundo o comandante, está previsto “um pequeno desagravamento nas condições meteorológicas”, nomeadamente da precipitação, mas que se prevê um novo agravamento na sexta-feira.

“Aquilo que vamos continuar a apelar é que todo o cuidado é pouco relativamente à questão hidrológica, ou seja, relativamente às cheias e, sobretudo, e também relativamente às derrocadas que um pouco por todo o país estão a afetar vias rodoviárias, casas, infraestruturas e um pouco por todo o país”, insistiu.

No entanto, Mário Silvestre admitiu que esta melhoria temporária poderá, ainda assim, permitir “fazer uma gestão das albufeiras, ou seja, das barragens, garantindo que minimizar eventuais impactos”.

Em jeito de balanço, o comandante da ANEPC referiu que a Proteção Civil mantém sob vigilância vários rios com risco significativo de inundação, entre os quais o Mondego, Tejo, Sorraia, Vouga, Águeda e Sado, bem como Minho, Cávado, Lima, Douro, Tâmega, Sousa, Nabão e Guadiana.

No plano operacional, estão ativados 12 planos distritais e 125 planos municipais de emergência, além de 15 declarações de situação de alerta emitidas por municípios.

O plano especial da bacia do Tejo encontra-se no nível vermelho.

No que diz respeito às ocorrências, o comandante nacional referiu que foram registadas desde o dia 1 de fevereiro 15.640 ocorrências, que mobilizaram 53.737 operacionais e 21.767 meios.

As quedas de árvores continuam a ser a tipologia mais frequente, com 4.655 situações, seguidas de 4.420 inundações e 2.366 movimentos de massa.

A este propósito, Mário Silvestre chamou a atenção para as situações de derrocada, cujas ocorrências têm aumentado nos últimos dias.

“Estamos a falar de impactos extremamente significativos, mais uma vez, relativamente a esta questão das derrocadas e, portanto, voltamos a apelar ao maior cuidado possível e à avaliação constante das zonas sujeitas a este tipo de evento”, sublinhou.

Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A décima sexta vítima é um homem de 72 anos que caiu no dia 28 de janeiro quando ia reparar o telhado da casa de uma familiar, no concelho de Pombal, e que morreu a 10 de fevereiro, nos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

Dique colapsa no rio Mondego perto da A1

Há 3h e 30min
1

Deslizamento de terras na A5 obriga ao corte das duas vias da direita no sentido Lisboa-Cascais

Há 3h e 59min
2
00:28

Derrocada condiciona trânsito na A5 no sentido Lisboa-Cascais

Hoje às 17:31
3

Vai melhorar, depois piorar outra vez, depois melhorar, enquanto isso: tenha cuidados adicionais se mora num destes nove distritos

Hoje às 13:57
4
06:17

As imagens do colapso de dique no rio Mondego perto de Coimbra

Há 2h e 32min
5
03:20

Este é o Rodrigo, 9 anos, emocionou o país com um telefonema para o 112: falámos com ele, que agora tem uma medalha

Hoje às 14:08
6
02:03

Estes 150 mil euros angariados pelos telespectadores da TVI vão mudar vidas de crianças

Hoje às 14:36
7
01:44

A arriba ali ao lado não resistiu à força da água e o deslizamento de terras atingiu um edifício, 31 pessoas retiradas de casa

Hoje às 14:30
8
06:42

Coimbra: "Estamos a acompanhar o risco de rebentamento dos diques no Mondego. Temos planos de evacuação preparados"

Ontem às 09:07
9
01:39

Resgate em direto: homem queria fotografar mau tempo, acabou socorrido após meia hora na água

Hoje às 14:32
10
02:04

Diques do Mondego: uma “bomba” que pode rebentar a qualquer instante

Hoje às 14:26
11

Quem jogou no Estádio do Dragão confirma: capas de jornais estavam no balneário visitante antes do Clássico com o Sporting

Hoje às 10:12
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

MAU TEMPO AO MINUTO | Dique da Ponte dos Casais rompeu em Coimbra, A1 cortada

Hoje às 06:12

Vai melhorar, depois piorar outra vez, depois melhorar, enquanto isso: tenha cuidados adicionais se mora num destes nove distritos

Hoje às 13:57
01:39

Resgate em direto: homem queria fotografar mau tempo, acabou socorrido após meia hora na água

Hoje às 14:32

Todas as pessoas em zonas de cheias devem "preparar um saco pequeno com pertences e medicamentos prontos para levar"

Hoje às 13:46
06:03

"Estamos a atingir limites e, como tal, não queremos perder ninguém": Proteção Civil explica retirada de 3.000 pessoas de zona do país

Hoje às 00:04
03:20

Este é o Rodrigo, 9 anos, emocionou o país com um telefonema para o 112: falámos com ele, que agora tem uma medalha

Hoje às 14:08
01:44

A arriba ali ao lado não resistiu à força da água e o deslizamento de terras atingiu um edifício, 31 pessoas retiradas de casa

Hoje às 14:30
02:41

Esta pedra mostra como a água se pode tornar um grande problema em Montemor-o-Velho

Hoje às 08:55
04:12

Há uma espécie de nova ilha em Portugal, população isolada há oito dias: "As pessoas estão a perder a paciência"

Hoje às 12:12
06:15

"O pior já passou em termos de precipitação mais intensa". E sábado traz boas notícias

Hoje às 09:45

Quem jogou no Estádio do Dragão confirma: capas de jornais estavam no balneário visitante antes do Clássico com o Sporting

Hoje às 10:12

Supremo nega recurso de Sócrates contra alteração de crimes

Hoje às 17:23