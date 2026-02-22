Governo dá por terminada intervenção no dique que rompeu no rio Mondego - TVI

Governo dá por terminada intervenção no dique que rompeu no rio Mondego

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 1h e 22min
Sifão do leito abandonado do rio Mondego protege Casal Novo do Rio de inundações (LUSA)

Operação permitiu repor "provisoriamente a estanquicidade do dique, impedindo a passagem de água do leito central para os campos adjacentes"

A intervenção que permitiu recuperar, de forma provisória, a rotura do dique de Casais, na margem direita do rio Mondego, em Coimbra, junto à Autoestrada A1, no dia 11, está concluída, anunciou o Governo este domingo.

Numa nota de imprensa, o Ministério do Ambiente e da Energia (MAE) informa que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) desenvolveu uma operação que permitiu “repor provisoriamente a estanquicidade do dique, impedindo a passagem de água do leito central para os campos adjacentes”.

Esta intervenção no rio Mondego “vai permitir a drenagem dos terrenos ainda inundados e é uma etapa indispensável para a reparação definitiva do dique, do canal condutor geral, e da estrada”.

A APA está também a realizar intervenções nas margens do rio Lis, no concelho de Leiria, que sofreu uma rotura no dique da margem esquerda do rio, sob o viaduto da autoestrada 17, na freguesia de Amor, “situação que provocou o desvio de parte do caudal do rio para os campos agrícolas adjacentes”.

Esta ocorrência resultou da precipitação extrema registada nos dias 26 e 27 de janeiro, associada às depressões Joseph e Kristin que afetaram a região de Leiria.

O MAE sublinha que, nos dias seguintes, em consequência do elevado volume de água acumulada, “registaram-se mais duas roturas no mesmo dique, a dois quilómetros a jusante da primeira ocorrência, bem como um pequeno rombo no afluente designado por coletor de Amor”.

Segundo a tutela, também o afluente conhecido como coletor da Aroeira “sofreu um colapso numa extensão aproximada de 80 metros, provocando a inundação de campos agrícolas na zona de Monte Real”.

Os trabalhos de reparação em curso nestas zonas deverão estar concluídos em três semanas.

Dezoito pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

01:23

"És uma chulazeca ordinária que não tem respeito por si própria, nem pelos filhos". Vereador do Chega condenado a pagar por insultos à ex-mulher

19 fev, 15:10
1

Homem de 39 anos detido pela GNR por violência doméstica em Miranda do Douro

Ontem às 19:09
2

Ronaldo deixa garantia: «Pertenço à Arábia Saudita, quero continuar aqui...»

Hoje às 00:10
3
00:58

Tiroteio entre jovens faz um ferido grave em Olhão. Moradores garantem que não é a primeira vez

Ontem às 14:32
4
02:44

Noite de festa e de muitas surpresas para celebrar os 33 anos da TVI

Há 2h e 41min
5
06:26

Adolescentes e os telemóveis. "Estamos a falar de jovens que já faziam uso, a proibição vai ser um pouco complicada"

Hoje às 12:41
6
01:46:31

Diário da Manhã - 22 de fevereiro de 2026

Hoje às 06:48
7

Descarga atmosférica atinge 13 pessoas e mata mãe e quatro filhos

Hoje às 12:34
8

Condutor atropela cinco pessoas em Lisboa e foge a pé. Viatura teria sido roubada

20 fev, 23:25
9

Chamas controladas em Óbidos

2 out 2010, 18:51
10

Feminino: Benfica goleia Damaiense e mantém invencibilidade

Há 3h e 43min
11

Ronaldo deixa garantia: «Pertenço à Arábia Saudita, quero continuar aqui...»

Hoje às 00:10
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Condutor atropela cinco pessoas em Lisboa, foge a pé, está a ser procurado

20 fev, 23:25
01:41

Homem de Tenerife matou e desmembrou o filho de 10 anos

20 fev, 23:00
01:23

"És uma chulazeca ordinária que não tem respeito por si própria, nem pelos filhos": vereador do Chega condenado a pagar por insultos à ex-mulher

19 fev, 15:10

"Prefiro não viver": hospital recusa novo medicamento a mulher com doença incapacitante

20 fev, 21:27

Terrenos escolhidos para o novo aeroporto de Lisboa sofrem de nevoeiros frequentes durante a manhã e hora de ponta

20 fev, 22:36
01:29

Trump quer divulgação de ficheiros secretos sobre extraterrestres

20 fev, 22:42

FC Porto faz queixa ao tribunal por ida de Fernando Madureira à Loja Azul no Dragão

20 fev, 19:36

Furou um pneu? Acidentes ou danos provocados pelos novos buracos pós-tempestades podem valer indemnizações

20 fev, 17:36

O Lockheed C-5M Super Galaxy aterrou em Portugal, há movimentações em Espanha, na Grécia, em Itália: EUA concentram meios militares por toda a Europa

20 fev, 15:46

Comissão Europeia aprova Wegovy de 7,2 mg. Dosagem três vezes superior ao anterior máximo promete perdas de peso de 21%

19 fev, 15:01
01:41

Desespero: água dos esgotos invade casas na Costa da Caparica

20 fev, 20:17

Inventou uma organização criminosa, atuou como agente duplo: como um jovem português acusado de espionagem enganou as autoridades durante um ano

20 fev, 07:00