Para que serve um dique e porque é que se rompe?

A rotura de um dos diques do Rio Mondego junto a Coimbra provocou, na quarta-feira, o colapso de um segmento da A1.

Eis algumas perguntas e respostas sobre essas obras hidráulicas destinadas a regular cursos de rios, segundo especialistas ouvidos pela agência Lusa:

O que é um dique?

Um dique é uma obra em aterro construída ao longo de um rio. Exige uma observação constante e uma forte manutenção. Os diques do Mondego são diques de contenção lateral.

Para que serve um dique?

Um dique serve para permitir que o rio escoe caudais maiores, sem inundação dos campos marginais. Pode ser feito onde se justificar. Normalmente são construídos onde há planícies de cultivo ou quando se pretende proteger uma povoação.

Por que se rompe um dique?

Quando se faz um dique é preciso definir qual o caudal que se pode escoar, sem haver inundação. Para os diques de Coimbra o valor definido era perto de 2.000 metros cúbicos por segundo.

Os aterros podem deformar-se com o tempo e precisar de reparação, devido à erosão.

O que fazer para prevenir a rotura de um dique?

Para aumentar a proteção das zonas marginais deve ser aumentada a altura dos diques, por forma a escoar um caudal superior.

Depois de uma situação como a que se verificou no dique do Mondego, tem de ser feita uma inspeção para determinar os pontos de fraqueza e avaliar o que fazer, tendo em conta que as cheias registadas em Portugal este mês, devido à chuva forte e persistente, podem repetir-se.

Em função dos resultados obtidos na avaliação de risco e envolvente, o projeto deve ser reformulado e/ou estabelecido um plano de controlo de toda a área e fatores que possam contribuir para alterações nos solos que constituem a base dos diques.

A monitorização deve abranger as fundações dos diques e as albufeiras, tendo em conta as alterações climáticas, que podem contribuir para agravar o risco, entre outros fatores.

É importante que a capacidade de encaixe das barragens seja respeitada.

Que diques existem em Portugal?

Além do Mondego, o Rio Tejo tem também diques construídos em aterro.