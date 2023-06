André Peralta Santos é candidato a diretor-geral da saúde. Raquel Duarte e Tato Borges não concorreram

O atual subdiretor-geral da Saúde é, para já, o único candidato conhecido ao cargo de diretor-geral da saúde, concurso que terminou esta terça-feira às 23h59. André Peralta Santos confirmou à TSF que concorre ao cargo até agora ocupado por Graça Freitas.

Dos nomes mais prováveis para assumir a liderança da Direção-Geral da Saúde, alguns deles admitiram não concorrer. É o caso de Raquel Duarte. À CNN Portugal, a médica - que foi uma das três selecionadas para ‘entrevista’ junto do Governo no concurso de 2017, do qual saiu eleita Graças Freitas - admite que este ano não concorreu ao cargo de diretora-geral da saúde. Também o atual presidente da Associação Portuguesa de Médicos de Saúde Pública, Gustavo Tato Borges, tinha admitido a possibilidade de concorrer ao cargo, mas acabou por não o fazer por “motivos familiares”, como nos confirmou o próprio.

Bernardo Gomes, vice-presidente da mesma associação e um dos nomes mais presentes nos meios de comunicação durante a pandemia, também não concorreu ao cargo, mas deixa uma mensagem: “Independentemente de quem for a pessoa escolhida, o mais importante é o contexto do trabalho. Gostava que o ou a diretora-geral da saúde tivesse melhores condições e lhe dessem meios com outros recursos”.

Ricardo Mexia, médico de saúde pública e epidemiologista, atualmente na presidência da Junta de Freguesia do Lumiar, também confirmou à CNN Portugal que não concorreu.

Rui Portugal, que no final de maio se demitiu do cargo de subdiretor-geral e que afirmou estar preparado para substituir Graça Freitas, como o próprio referiu em entrevista ao jornal Público, ainda não confirmou se se candidatou ao cargo ou não. A par de Raquel Duarte, Rui Portugal também fez parte dos três eleitos pelo júri da CReSAP para serem apresentados a um membro do governo.

A avaliação dos currículos está agora a cargo da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP), que irá indicar três nomes para serem avaliados pelo Governo. Quanto a prazos, e olhando para o concurso de 2017, pode ainda demorar alguns meses até que se saiba quem são os três indicados ao cargo de diretor-geral da saúde. Na altura, a proposta de designação dos três candidatos foi feita a 15 de dezembro de 2017, tendo o concurso terminado a 29 de outubro.

A abertura do concurso para o cargo de diretor-geral da saúde aconteceu dias depois de Rui Portugal se ter demitido de subdiretor-geral da Saúde, na altura em que estava a substituir a diretora-geral da Saúde durante as férias, e seis meses depois de Graça Freitas ter anunciado publicamente que pretendia deixar o cargo.