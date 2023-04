O Ministro da Administração Interna mandou encerrar, esta quarta-feira, a discoteca Club Vida, no concelho de Albufeira, à porta da qual aconteceu o ataque mortal que vitimou uma jovem de 19 anos.

Em comunicado, o ministério informa ainda que foi determinado ainda o encerramento do Kady's Bar, no concelho de Almada, e do After Porto, no concelho do Porto - onde há duas semanas aconteceram desacatos.

Os estabelecimentos vão encerrar "na sequência de a GNR e a PSP terem recolhido a prova da prática de factos graves, designadamente de natureza criminal, que, estando diretamente associados à atividade destes estabelecimentos, coloca em causa a ordem, a segurança e a tranquilidade públicas".

O encerramento acontecerá "pelo prazo máximo de seis meses".

De acordo com a nota, os estabelecimentos devem tomar "as medidas necessárias para o seu normal e regular funcionamento, nomeadamente em matéria da criação de condições de segurança que viabilizem a reabertura".

É também solicitado às respetivas câmaras municipais a verificação da adequação da lotação dos estabelecimentos e dos seus horários de funcionamento, assim como "às Forças de Segurança, à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil que fiscalizem o cumprimento das normas relativas ao funcionamento dos estabelecimentos, incluindo, neste último caso, à segurança dos edifícios contra incêndios".