Comboio que levava eurodeputados para Estrasburgo acaba na Disneyland

Um comboio que transportava esta segunda-feira os eurodeputados de Bruxelas para Estrasburgo, para uma sessão plenária do Parlamento Europeu, foi parar por engano à estação da Disneyland, em Paris, anunciou a empresa ferroviária francesa SNCF.

O incidente causou um atraso de 45 minutos na chegada a Estrasburgo e deu origem a uma série de piadas a circular nas redes sociais, graças à mensagem que Emmanuel Foulon, membro da delegação, escreveu no X (antigo Twitter): “O slogan da Disney, ‘Quando a magia ganha vida’, será em breve o slogan do Parlamento Europeu?”.

A partir desta frase, a informação circulou rapidamente nas redes sociais e provocou o riso dos eurodeputados, dos grupos parlamentares e dos meios de comunicação social que acompanharam a notícia do Parlamento. “Equipa Disneylândia”, escreveu a eurodeputada neerlandesa Samira Rafaela, também no X, partilhando uma fotografia da carruagem-cafetaria, com o seu compatriota socialista Mohammed Chahim.

“Será que isto vai dar origem a um filme da Disney? A sessão plenária e o comboio que queria ir de férias…”, escreveu, por sua vez, Pelle Geertsen, conselheiro de um deputado dinamarquês. “O comboio foi encaminhado para Marne-La-Vallée (a menos de 40 km de Paris) em vez de seguir pela linha de alta velocidade. Chegou ao seu destino (Estrasburgo) às 12:50, com 45 minutos de atraso”, explicou laconicamente a SNCF Réseau, num comunicado de imprensa.

Segundo a empresa que gere o sistema ferroviário francês, o maquinista do comboio enganou-se ao sair do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, e apanhou a linha que conduzia à estação Marne-la-Vallée Chessy, situada junto ao popular parque infantil. Aí teve de voltar para trás e chegar finalmente a Estrasburgo, como inicialmente previsto, um tipo de incidente que a empresa garante ser muito raro.

Todos os meses, um comboio transporta várias centenas de eurodeputados e funcionários de Bruxelas para Estrasburgo, para a sessão plenária do Parlamento Europeu.