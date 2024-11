Homem dispara sobre mulher em Penafiel - ambos encaminhados para o hospital em estado grave

PJ detém homem com 17.200 doses de droga na Praia da Vitória

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o caso em que um homem terá efetuado disparos, com arma de fogo, sobre uma mulher, em Irivo, Penafiel, acabando ambos feridos com gravidade, disse à Lusa fonte da autoridade.

A situação ocorreu hoje cerca das 07:43, na Rua da Escola, e os feridos foram socorridos por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de São João, do Porto, e dos Bombeiros de Paço de Sousa, em Penafiel, segundo a Proteção Civil do Tâmega e Sousa.

Os dois feridos foram encaminhados para o hospital.

A GNR esteve no local.