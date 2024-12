Violência na Amadora: casa atingida por balas e homem detido com munições

Na madrugada de 1 de dezembro de 2024, a Amadora foi palco de duas ocorrências envolvendo armas de fogo.

Pouco depois da meia-noite, durante uma chamada devido a uma desordem, um homem foi detido na posse de 15 munições.

Já nas instalações policiais, as autoridades verificaram que o suspeito apresentava ferimentos em ambas as pernas e numa mão, compatíveis com impactos de esferas de borracha, sabe a TVI.



Apesar da presença de meios de socorro, o homem recusou tratamento e transporte ao hospital, referindo que os ferimentos ocorreram no dia anterior, sem dar mais explicações.

Horas depois, perto das 04:00, indivíduos que seguiam numa viatura dispararam várias vezes contra uma habitação, danificando uma janela e um veículo próximo.

As autoridades encontraram vários invólucros no local.



Segundo foi possível apurar, não há registo de feridos.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a investigar os dois incidentes.