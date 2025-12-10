Jovem de 19 anos ferido com gravidade após ser atingido por disparos de carro em Carnaxide

Uma viatura sem matrícula, em alta velocidade, passou esta noite pela Rua Tiago de Almeida, em Carnaxide, e efetuou disparos de arma de fogo contra um imóvel, causando ferimentos graves a um jovem de 19 anos que se encontrava a passar no local.

A TVI e CNN Portugal sabem que a vítima, atingida no peito, terá sido apanhada de forma totalmente inesperada pelo disparo.

A viatura suspeita não foi identificada até ao momento, já que não tinha matrículas e abandonou o local imediatamente após os disparos.

A vítima foi assistida no local pelos meios de emergência e transportada para o Hospital de São Francisco Xavier (HSFX).

A PSP isolou a zona e está a recolher indícios balísticos, enquanto decorrem diligências para localizar o veículo e identificar o autor — ou autores — dos disparos.

A Polícia Judiciária deverá ser chamada a assumir a investigação, dada a natureza do crime.