Jovem de 19 anos ferido com gravidade após ser atingido por disparos de carro em Carnaxide - TVI

Jovem de 19 anos ferido com gravidade após ser atingido por disparos de carro em Carnaxide

Polícia Judiciária (Getty Images)

A vítima foi assistida no local pelos meios de emergência e transportada para o Hospital de São Francisco Xavier

Uma viatura sem matrícula, em alta velocidade, passou esta noite pela Rua Tiago de Almeida, em Carnaxide, e efetuou disparos de arma de fogo contra um imóvel, causando ferimentos graves a um jovem de 19 anos que se encontrava a passar no local.

A TVI e CNN  Portugal sabem que a vítima, atingida no peito, terá sido apanhada de forma totalmente inesperada pelo disparo.

A viatura suspeita não foi identificada até ao momento, já que não tinha matrículas e abandonou o local imediatamente após os disparos.

A vítima foi assistida no local pelos meios de emergência e transportada para o Hospital de São Francisco Xavier (HSFX).

A PSP isolou a zona e está a recolher indícios balísticos, enquanto decorrem diligências para localizar o veículo e identificar o autor — ou autores — dos disparos. 

A Polícia Judiciária deverá ser chamada a assumir a investigação, dada a natureza do crime.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

02:13

"Casa tinha condições, tinha tudo para a bebé. E os pais tratam-se bem". Avó de bebé levada do hospital de Gaia fala pela primeira vez

Ontem às 23:43
1
01:40

Há um alerta para o Governo sobre uma doença que está a matar 92 pessoas por dia em Portugal

Hoje às 13:41
2
06:54

"Hoje deverão morrer 92 pessoas com a doença": há uma "verdadeira praga no nosso país" que tem formas simples de se prevenir

Hoje às 09:07
3
06:18

"Recente, dissimulada e muito difícil de lidar": esta bactéria está presente em vários alimentos do nosso dia a dia e "já provocou várias mortes"

Hoje às 10:09
4
02:23

Gouveia e Melo duvida das capacidades de Seguro, Seguro acredita que votar em Gouveia e Melo é "um tiro no escuro": assim foi o debate

Hoje às 14:48
5
01:47

Um em cada sete portugueses não sabe que tem esta doença. Eis os sinais a que deve estar atento

Hoje às 13:42
6
01:37

Uma rede que operava em todo o distrito. Apanharam traficantes em Viseu

Hoje às 13:43
7
02:26

Agente da PSP foi perseguido e brutalmente atropelado em Lisboa. Agora chegou a acusação

Hoje às 14:47
8
02:03

Nova estirpe da gripe chegou um mês antes do tempo. Especialistas aconselham vacinação mais cedo

Ontem às 23:45
9

O patrão pode perguntar-me se vou fazer greve? Perco o subsídio de refeição? E se a empresa fechar?

Hoje às 07:01
10
01:21

Mulher de 44 anos encontrada morta na casa onde vivia com a mãe

Ontem às 23:47
11
01:40

Vem aí uma nova vaga de gripe. Especialistas sugerem cuidados a adotar

Ontem às 23:45
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

01:47

Um em cada sete portugueses não sabe que tem esta doença. Eis os sinais a que deve estar atento

Hoje às 13:42
01:44

Há novidades no IRS a aplicar às rendas moderadas

Hoje às 14:47
02:26

Agente da PSP foi perseguido e brutalmente atropelado em Lisboa. Agora chegou a acusação

Hoje às 14:47

Cadáver encontrado por polícias enquanto trocavam lâmpadas nas instalações da DIC em Lisboa

Hoje às 12:09
06:18

"Recente, dissimulada e muito difícil de lidar": esta bactéria está presente em vários alimentos do nosso dia a dia e "já provocou várias mortes"

Hoje às 10:09
06:54

"Hoje deverão morrer 92 pessoas com a doença": há uma "verdadeira praga no nosso país" que tem formas simples de se prevenir

Hoje às 09:07

O patrão pode perguntar-me se vou fazer greve? Perco o subsídio de refeição? E se a empresa fechar?

Hoje às 07:01
00:41

Momento raro: foca-cinzenta filmada na Marina de Cascais

Hoje às 08:38
02:13

"Casa tinha tudo para a bebé". Avó acusa justiça no caso que emocionou o país

Ontem às 23:43

Cantor morto à facada. Filho foi detido

Hoje às 12:03

Um morto e cinco feridos em colisão rodoviária no concelho de Sines

Hoje às 10:23

Mulher detida por fraude no SNS continuou a vender inscrições fraudulentas a imigrantes em casa. Por isso passa a prisão preventiva

Hoje às 09:02