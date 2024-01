Quatro distritos sob aviso amarelo devido ao tempo frio

Bragança, Viseu, Guarda e Vila Real estão entre as 00:00 de sábado e as 09:00 de domingo sob aviso amarelo devido à previsão de tempo frio, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O alerta divulgado esta sexta-feira pelo instituto indica que estes distritos do norte de Portugal enfrentam “persistência de valores baixos da temperatura mínima”.

O alerta entra em vigor às 00:00 de sábado e termina às 09:00 de domingo.

O IPMA prevê para sábado e domingo a “descida da temperatura mínima, em especial no norte e centro” e ainda a “formação de gelo ou geada, em especial no interior norte e centro”.