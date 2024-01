Dívida pública cai pelo quarto mês consecutivo em novembro. É o nível mais baixo em três anos

A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, caiu pelo quarto mês consecutivo em novembro, para 267,9 mil milhões de euros, segundo os dados divulgados pelo Banco de Portugal (BdP) esta terça-feira. Está assim no nível mais baixo desde novembro de 2020 — quando se fixou em 267 mil milhões de euros.

A redução, de 2,5 mil milhões de euros, deveu-se principalmente à amortização parcial de empréstimos do Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira. Portugal devolveu em novembro 1,5 mil milhões de euros ao MEEF, ao qual ainda fica a dever 22,3 mil milhões no âmbito do apoio financeiro concedido pela troika no âmbito do resgate internacional de abril de 2012.

Dívida Pública (BdP)

A ajuda concedida pela troika em abril de 2011 ascendeu a 78 mil milhões de euros, sendo que além do MEEF, também participaram na assistência financeira ao país o Fundo Europeu de Estabilização Financeira (FEEF) e o Fundo Monetário Internacional (FMI). No que diz respeito ao empréstimo do MEEF, os 22,3 mil milhões de euros vão ser reembolsados até 2042.

O banco central indica também que os depósitos das administrações públicas reduziram-se 2,5 mil milhões de euros. Desta forma, “deduzida desses depósitos, a dívida pública manteve-se nos 252,6 mil milhões de euros”.

O rácio da dívida pública deverá ficar abaixo dos 103% do PIB em 2023, segundo as previsões do ministro das Finanças demissionário, enquanto em 2024 está projetado cair para menos de 100% do PIB.