Dívida pública desceu 9,4 mil milhões de euros em 2023. “Só aconteceu duas vezes nos últimos 50 anos”

Estado com excedente de quase cinco mil milhões de euros no ano passado

A dívida pública reduziu-se em termos absolutos em 9,4 mil milhões em 2023, revelam os dados do Banco de Portugal divulgados esta quinta-feira. Esta “diminuição em termos reais só aconteceu duas vezes nos últimos 50 anos”, destaca o ministro das Finanças, em conferência de imprensa de apresentação dos dados.

“Os dados mostram que a queda da dívida em percentagem do PIB foi acompanhada de queda da dívida em valor real. Devemos menos 9,4 mil milhões de euros do que no ano passado”, indica Fernando Medina.

(Notícia em atualização)