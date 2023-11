Dívida pública volta a cair. Fixou-se em 107,5% do PIB no terceiro trimestre

A dívida pública, na ótica de Maastricht, caiu pelo segundo mês consecutivo em setembro, para 279,9 mil milhões de euros, de acordo com os dados divulgados pelo Banco de Portugal (BdP) esta quinta-feira. O banco central divulga também o rácio da dívida pública, que se fixou em 107,5% do PIB no terceiro trimestre deste ano.

A redução da dívida em setembro foi de 500 milhões de euros, o que “refletiu o decréscimo dos títulos de dívida (-0,9 mil milhões de euros), sobretudo de curto prazo”, explica o BdP. Por outro lado, “verificou-se um aumento das responsabilidades em depósitos (0,4 mil milhões de euros)”, indica o banco liderado por Mário Centeno.

Já olhando para os valores trimestrais, é possível conhecer o rácio da dívida pública. Este caiu 2,6 pontos percentuais relativamente ao final do trimestre anterior, para totalizar 107,5% do PIB no terceiro trimestre.

O Governo espera terminar o ano com uma dívida pública de 103%, de acordo com as estimativas inscritas na proposta do Orçamento do Estado para 2024. Já no próximo ano prevê que o rácio vai baixar do patamar dos 100%, para 98,9% do PIB, o valor mais baixo desde 2009.

