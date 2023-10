Noivos desaparecem sem pagar a conta da festa de casamento em Itália

O casamento com 80 convidados estava planeado há sete meses. Altar junto à piscina, música, decoração, copo-d'água e até gorjetas. Total: 8.800 euros, dos quais os noivos só pagaram uma parte - umas centenas de euros de sinal e depois 3.500 - a seguir desapareceram.

A história é contada à Ansa por Enzo Fabrizi, dono do restaurante La Rotonda, em Boville Ernica, Itália: "Em muitos anos de atividade, nunca aconteceu. No máximo, atrasaram-se no pagamento, mas nunca tinha acontecido os noivos desaparecerem sem pagar a conta do banquete."

O proprietário do restaurante confiou no casal porque quem acompanhava o noivo era um cliente regular. "Vem cá almoçar há 20 anos e sempre foi correto", apontou Enzo Fabrizi, que tentou recolher informações sobre o casal e acabou por descobrir que o noivo era mecânico, em part-time. Mas um amigo disse-lhe para não se preocupar porque o pai da noiva trabalhava num banco e não tinham problemas financeiros.

Os problemas surgiram na hora de pagar. "Fomos ao meu escritório e fizemos as contas. Ele disse-me para dar uma gorjeta de 400 euros aos empregados e que passaria no dia seguinte para pagar. Nunca mais o vi. Liguei-lhe e, depois de muita insistência, trouxeram-me outra parte do dinheiro: 3500 euros."

Enzo Fabrizi tentou contactar novamente os noivos para tentar resolver as coisas a bem, mas não teve sorte. "Não atendem nem respondem às mensagens", disse, apontando que desconfia que tenham bloqueado o seu número.