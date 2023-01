O mundo está com dívidas. Um montante recorde de dívidas. Trezentos biliões de dólares, para ser exato (ou 276 biliões euros, ao câmbio atual).

Este é o montante total que os Estados, famílias e empresas de todo o mundo deviam em junho de 2022, tal como estimado pelo Instituto de Finanças Internacionais.

Esse número é cerca de 349% do produto interno bruto global, e o equivalente a 37.500 dólares (34.500 euros) de dívida para cada pessoa no mundo.

A alavancagem mundial é muito maior do que era antes da crise financeira global; o rácio dívida pública/PIB subiu para 102% em 2022.

Porque é que isso importa: a procura de dívida - para ajudar os consumidores a lidar com a inflação, reconstruir infraestruturas e enfrentar as alterações climáticas - continua a aumentar, escreveram Terry Chan e Alexandra Dimitrijevic da S&P Global Ratings num relatório na sexta-feira.

“O aumento das taxas de juro e o abrandamento das economias estão a tornar o fardo da dívida mais pesado”, escreveram eles. Os fundos federais e as taxas do Banco Central Europeu aumentaram, em média, 3 pontos percentuais em 2022. Isso poderia significar mais 3 biliões de dólares em despesas com juros.

Ao mesmo tempo, note Chan e Dimitrijevic, a dívida tornou-se menos produtiva desde 2007. Isto significa que o valor que cada dólar adicional emprestado acrescenta à economia diminuiu.

O que isso significa: taxas de juro mais elevadas já estão a prejudicar Estados e empresas com baixa notação de crédito (“rating”). As famílias de baixos rendimentos também estão a debater-se com o aumento do custo dos cartões de crédito, das hipotecas e das dívidas automóveis. Se a acumulação de dívida continuar e os bancos centrais continuarem a aumentar as suas taxas, esse fardo, e os receios de uma recessão, também irão crescer.

Quando a rendibilidade da dívida pública aumenta, o endividamento também se torna mais caro para as empresas. As empresas nos Estados Unidos sentem o efeito de descida das taxas de juro e podem ter de aumentar os preços ou reduzir os seus gastos no crescimento e expansão para se manterem em alta. O aumento das taxas de juro também tem impacto nos preços das ações - as subidas da Reserva Federal em 2022 contribuíram para um declínio de quase 20% no índice S&P 500.

O que vem a seguir (nos EUA): não há uma saída fácil para uma crise de dívida global, escrevam Chan e Dimitrijevic. Evitar uma crise exigirá ações impopulares e uma “grande reformulação” da mentalidade dos decisores políticos. Isso pode significar empréstimos mais cautelosos, a contenção do consumo excessivo e a reestruturação de projetos ou entidades que não tenham lucros.

Acerca desse limite da dívida: atingir o teto da dívida é uma grande preocupação nomeadamente em Washington, nos Estados Unidos.

A possibilidade de atingir o autoimposto limite de quanto dinheiro o governo dos EUA pode pedir emprestado é atualmente grande. A Secretária do Tesouro, Janet Yellen, avisou que os EUA poderão atingi-lo já na quinta-feira.

O Congresso pode evitar os encerramentos parciais do governo, défices de tesouraria potenciais e até mesmo a possibilidade de incumprimento, simplesmente elevando o limite máximo, como no passado. Mas os republicanos da Câmara disseram que não apoiarão o aumento do teto de empréstimos desta vez, a menos que os democratas concordem com cortes nos gastos e outras concessões.

Na sua carta ao Congresso este fim-de-semana, Yellen advertiu que, sem ação, os EUA poderão falhar o pagamento da sua dívida até junho. “O não cumprimento das obrigações do governo causaria danos irreparáveis à economia dos EUA, à subsistência de todos os americanos, e à estabilidade financeira global”, escreveu ela. “De facto, no passado, mesmo as ameaças de que o governo dos EUA poderia não cumprir as suas obrigações causaram danos reais, incluindo a única descida da notação de crédito na história da nossa nação em 2011”.

A Moody's Analytics vê o não levantamento do limite da dívida como “cataclísmico”. Os investigadores acreditam que os efeitos seriam um declínio do PIB de quase quatro pontos percentuais, seis milhões de empregos perdidos e os preços das ações a caírem em um terço.