Portugal paga mais de 3% para se financiar em 749 milhões de euros a 6 e 12 anos

Famílias financiam Estado com 8,5 mil milhões até abril (sobretudo através dos Certificados de Aforro)

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP realizou na manhã desta quarta-feira dois leilões de obrigações do Tesouro que resultaram no financiamento da República em 749 milhões de euros a 6 e 12 anos. O valor total ficou no limite mínimo anunciado pelo IGCP na semana passada.

Na emissão a 6 anos, que foi colocada através da linha com maturidade a 15 de junho de 2029, o leilão contou com uma procura de apenas 1,5 vezes acima da oferta, com a República a pagar 3,18% para emitir 467 milhões de euros.

Na emissão a 12 anos, que foi colocada com a linha com maturidade a 12 de outubro de 2035, a procura ficou 6,6 vezes acima da oferta, com o Estado a pagar 3,59% para se financiar em 282 milhões de euros.

Este ano, Portugal conta apenas com cinco leilões de obrigações do Tesouro realizados. No ano passado, até julho, o IGCP tinha realizado cinco operações e em 2021 tinha contabilizado oito até meados de julho.

O último leilão de obrigações realizado pelo IGCP antes dos dois realizados esta quarta-feira remonta a 8 de março. Na altura, o Estado pagou 3,55% para se financiar em 397 milhões de euros através da linha com maturidade a 16 de julho de 2032; e 3,75% para colocar no mercado 518 milhões de euros através da obrigação com maturidade a 12 de outubro de 2035 — uma das foi hoje a leilão.