Portugal deixou de ser um dos cinco países mais endividados da União Europeia

Portugal tem o sexto rácio da dívida pública face ao PIB mais alto da União Europeia, revelam os dados divulgados pelo Eurostat esta segunda-feira. Registou a segunda maior queda homóloga da dívida entre os Estados-membros, no terceiro trimestre, o que fez com que saísse do top 5 dos mais endividados da Europa.

Apesar desta redução, a dívida pública de Portugal — que se fixou em 107,5% do PIB no terceiro trimestre de 2023 — continua acima da média comunitária e da Zona Euro, bem como da meta estabelecida nas regras orçamentais de 60% do PIB.

A dívida fixou-se nos 89,9% do PIB na Zona Euro e 82,6% na UE, sendo que ambos os valores se traduzem numa redução tanto homóloga como face ao trimestre anterior. No final do terceiro trimestre de 2023, os empréstimos representaram 13,6% da dívida da Zona Euro e 14,1% da UE.

Portugal encontra-se entre os países que conseguiram das maiores reduções da dívida no terceiro trimestre. Se a comparação for feita com o período homólogo, a maior redução foi alcançada pela Grécia (12 pontos percentuais) seguida por Portugal (10,9 pp) e Chipre (10,3 pp). Já face ao trimestre anterior, ou seja, em cadeia, a Chipre (5,6 pp) e Luxemburgo (2,6 pp) ficam à frente de Portugal (2,5 pp).

Ainda não é conhecido o valor final para 2023, mas a dívida pública deverá recuar para se situar bastante próximo da fasquia de 100% do PIB, segundo as estimativas do ministro das Finanças demissionário, Fernando Medina.

Sete membros da UE com excedente orçamental. Portugal incluído

O Eurostat divulga também dados sobre o saldo orçamental dos Estados-membros, que mostram que Portugal inclui-se entre os sete Estados-membros da UE (para os quais há dados disponíveis) que alcançaram um excedente no terceiro trimestre de 2023. O excedente foi de 2,5% do PIB, o segundo mais alto da UE.

Tendo em conta que a maioria dos países registaram um défice orçamental, a média comunitária também é negativa. No terceiro trimestre de 2023, o rácio do défice das administrações públicas em relação ao PIB, ajustado sazonalmente, situou-se em 2,8% na Zona Euro e na UE, o que é uma ligeira queda comparado com o trimestre anterior.

Esta evolução verifica-se numa altura em que as “medidas para aliviar o impacto dos elevados preços da energia continuaram a ter impacto nos saldos orçamentais no terceiro trimestre de 2023”, como destaca o gabinete de estatísticas da UE.