Kevin Costner e Christine Baumgartner vão divorciar-se

Christine Baumgartner e Kevin Costner anunciaram que vão separar-se, ao fim de 18 anos de casamento.

Num comunicado enviado à CNN, o representante do ator, Arnold Robinson, diz que "ocorreram circunstâncias fora do seu controlo, que resultaram na participação de uma ação de dissolução do casamento".

Arnold Robinson pediu que a privacidade da família seja respeitada pela imprensa neste momento: "Pedimos que a privacidade dele, da Christine e dos seus filhos seja respeitada enquanto atravessam este momento difícil".

De acordo com o TMZ, quem pediu o divórcio foi Christine, devido a "diferenças irreconciliáveis", tendo ela pedido a custódia dos três filhos do casal.

O Los Angeles Times avança que o processo de divórcio vai dar entrada na próxima segunda-feira.

Kevin Costner casou com Christine Baumgartner em 2004, no Colorado. A antiga modelo e designer de malas terá conhecido o ator num campo de golfe e viria, mais tarde, a reencontrá-lo durante a abertura de um restaurante novo.