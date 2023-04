Aconteceu na noite de quinta-feira, 20 de abril, em Barcelona, e permanece um mistério desde então: um homem entregou uma mala com 60 mil euros em notas ao hospital Sant Antoni Abat, em Vilanova i la Geltrú, que no seu interior tinha ainda um papel com a palavra "doação" escrita.

O hospital informou de imediato a polícia, que continua a investigar o caso.

A mala está, neste momento, sob a alçada do tribunal e será um juiz a determinar o destino do dinheiro após o desfecho do caso. As primeiras informações apuradas apontam, segundo o jornal El País, para uma origem "limpa" do dinheiro, mas desconhece-se quanto tempo será necessário para desbloquear o misterioso donativo.

O hospital Sant Antoni Abat faz parte do Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf, entidade pública criada há apenas três anos que também administra o Hospital Regional Alt Penedès e o hospital Residencia Sant Camil.

Este não é o primeiro caso em que um hospital recebe uma doação tão generosa. Em 2022, o Hospital de Puigcerdà, em Girona, e uma casa de repouso, receberam sete milhões de euros como doação. Um casal de Puigcerdà deixou a herança de sete milhões de euros para melhorar a vida dos seus vizinhos - foram quatro milhões para o hospital e três para a casa de repouso.

A entrega foi formalizada no início de janeiro com um encontro entre o ministro da saúde, Manel Balcells, o autarca e a família.