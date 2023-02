A Docapesca e os sindicatos representativos dos trabalhadores acordaram esta quarta-feira aumentos salariais entre 2% e 8,7%, que fixam o salário mínimo em 800 euros, com efeitos retroativos a janeiro, anunciou o Governo.

“A Docapesca chegou a acordo com os trabalhadores para o aumento dos vencimentos, num processo negocial iniciado em dezembro com os sindicatos Simamevip (CGTP) – Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante, Agências de Viagem, Transitários e Pesca e Sindepescas (UGT) – Sindicato Democrático das Pescas”, indicou, em comunicado, o Ministério da Agricultura e da Alimentação.

Conforme precisou o executivo, as atualizações podem variar entre os 8,7% e 2% no caso dos salários mais elevados, sendo que o aumento global da massa salarial será de 5,1%, “permitindo um equilíbrio entre a melhoria das condições de vida dos trabalhadores da Docapesca e a sustentabilidade económico-financeira da empresa”.

O salário mínimo vai ter uma subida de 8,7%, em comparação com o ano anterior, para 800 euros brutos mensais, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2023.

Este acordo “representa uma excelente notícia e assegura a valorização salarial e a paz social na empresa, e ainda a estabilidade necessária para garantir o abastecimento e a segurança alimentar, criando as condições para que 2023 seja mais um grande ano para o setor da pesca”, assinalou, citada no mesmo documento, a ministra da Agricultura, que também tutela a pesca, Maria do Céu Antunes.

A Docapesca é uma empresa do setor empresarial do Estado composta pelas direções de portos e lotas do Norte e Matosinhos, Centro Norte, Centro, Centro Sul e Algarve.