Mulher condenada no Brasil por falsificação de documentos detida pela PJ em Vila Real - TVI

Mulher condenada no Brasil por falsificação de documentos detida pela PJ em Vila Real

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 37 min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Suspeita transportava uma certidão de casamento falsa com o objetivo de obter um novo passaporte brasileiro

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na zona de Vila Real, uma mulher condenada a dois anos de prisão, no Brasil, pelos crimes de documento falso e falsificação de documento público, foi anunciado esta quinta-feira.

Através da Unidade de Informação Criminal, a PJ disse, em comunicado, que desenvolveu um conjunto de diligências no âmbito da cooperação internacional que conduziram à localização e detenção daquela mulher.

Segundo explicou, em outubro de 2015, no Consulado Geral do Brasil, localizado na cidade do Porto, a mulher apresentou-se munida de uma certidão de casamento, que viria a apurar-se ser falsa, com o objetivo de obter um novo passaporte brasileiro.

A PJ referiu que, por estes factos, foi condenada no Brasil a dois anos de prisão, pelos crimes de utilização de documento falso e falsificação de documento público.

Depois de detida, a mulher vai ser presente ao Tribunal da Relação de Guimarães para aplicação de eventuais medidas de coação e pode vir a ser extraditada.

