Perturbação bipolar: quais são os sintomas?

Antes, chamava-se depressão maníaca, num esforço para captar a oscilação das emoções, desde os picos mais altos maníacos intensos até aos picos mais baixos. Atualmente, chama-se perturbação bipolar, outra forma de descrever uma doença mental que tem duas apresentações completamente diferentes.

A humorista Taylor Tomlinson, apresentadora do novo programa da CBS "After Midnight", que será lançado no início de 2024, fala abertamente sobre o seu diagnóstico de doença bipolar num especial da Netflix.

"Ser bipolar é como não saber nadar. Pode ser embaraçoso contar às pessoas e pode ser difícil levá-lo a certos lugares", disse Tomlinson no seu especial da Netflix de 2022 "Taylor Tomlinson: olhe para você". "Mas eles têm braçadeiras. (Risos da plateia.) E se você apenas pegar nas suas braçadeiras, pode ir para onde raios quiser".

Tomlinson é uma das cerca de 40 milhões a 50 milhões de pessoas em todo o mundo que podem sofrer de perturbação bipolar, segundo o Hospital Mount Sinai, em Nova Iorque. "A doença começa normalmente na idade adulta jovem, tem frequentemente um curso crónico e acarreta um risco acrescido de suicídio, o que a torna uma grande preocupação em termos de saúde pública e uma causa de incapacidade a nível mundial", afirmou o hospital.

A comediante Taylor Tomlinson tem falado abertamente sobre o seu diagnóstico de bipolaridade nos seus sketches de comédia. Jason Mendez/Getty Images

O diagnóstico e o tratamento são mais difíceis - uma pessoa com perturbação bipolar pode passar meses ou mesmo anos sem apresentar sintomas, ou pode passar por ambos os extremos numa sequência rápida, de acordo com a National Alliance on Mental Illness. As mudanças de humor de alto a baixo e vice-versa podem afetar o comportamento, a capacidade de julgamento, a energia, o sono e a capacidade de pensar com clareza, dizem os especialistas.

Sinais de perturbação bipolar: mania

Quando uma pessoa com perturbação bipolar está "em alta", está frequentemente eufórica - intensamente feliz, excitada e cheia de energia - mas uma irritabilidade invulgar também pode fazer parte da oscilação, de acordo com a Mayo Clinic.

Uma pessoa pode ser maníaca ou hipomaníaca, que é uma forma menos extrema de mania, mas ambas têm os mesmos sintomas. A pessoa pode estar agitada, nervosa ou anormalmente otimista e confiante, muitas vezes com uma sensação exagerada de bem-estar. Pode haver um aumento de energia ou agitação, juntamente com distração, pensamentos acelerados e pouca necessidade de dormir. A pessoa pode ser extremamente faladora ou gastar muito dinheiro, fazer investimentos imprudentes e correr riscos sexuais, todos sinais de má tomada de decisões.

A forma mais extrema de mania pode causar problemas muito visíveis no trabalho, na escola, em casa e em situações sociais, de acordo com Mayo. Nalguns casos, as pessoas numa fase maníaca podem sair da realidade - ouvindo vozes, tornando-se paranóicas e psicóticas - e requerer hospitalização.

Sinais de perturbação bipolar: depressão grave

O oposto polar do lado maníaco da perturbação bipolar são os períodos de depressão, muitas vezes graves, que podem causar problemas significativos no trabalho, na escola, em casa e nas relações.

Para ser diagnosticada com depressão grave, uma pessoa deve apresentar vários dos seguintes sinais:

sentir-se vazio, sem esperança, triste e choroso, juntamente com uma perda de interesse ou prazer em quase todas as actividades, são os principais sintomas. O sono pode ser afetado - uma pessoa pode ter insónias ou dormir demasiado.

A fadiga e a perda de energia são outros sintomas, juntamente com a inquietação ou o abrandamento do comportamento. A flutuação do peso é outro sintoma - aumento ou perda significativa de peso, ou aumento ou diminuição do apetite.

A indecisão ou a diminuição da capacidade de concentração e de raciocínio, juntamente com sentimentos de inutilidade ou de culpa inadequados são outros sinais, assim como os pensamentos ou tentativas de suicídio.

Diferentes tipos de doença bipolar

Existem vários tipos de perturbação bipolar, que diferem consoante a forma como os sintomas se apresentam, de acordo com a Mayo Clinic.

Bipolar I: as pessoas com perturbação bipolar I tiveram pelo menos um episódio maníaco juntamente com um período de depressão grave ou mania menos grave. As pessoas com perturbação bipolar I podem também ter um episódio de psicose, no qual têm uma rutura com a realidade que pode exigir hospitalização.

Bipolaridade II: as pessoas com bipolaridade II nunca tiveram um episódio maníaco. Em vez disso, tiveram pelo menos um episódio depressivo grave e pelo menos um episódio hipomaníaco.

Perturbação bipolar ciclotímica: nesta forma da doença, a pessoa passa por muitos períodos de episódios hipomaníacos menos graves e períodos de sintomas depressivos que não satisfazem os critérios para depressão major.

A perturbação bipolar também pode ser causada por drogas, álcool ou condições médicas, como esclerose múltipla ou acidente vascular cerebral, segundo a Mayo.

Como é tratada a perturbação bipolar?

Dependendo dos sintomas e da gravidade, o tratamento da doença bipolar inclui uma série de tratamentos, alguns dos quais podem ser utilizados em simultâneo.

São frequentemente prescritos medicamentos antipsicóticos e estabilizadores do humor, de acordo com a National Alliance on Mental Illness. A terapia cognitivo-comportamental e a terapia familiar são outras vias de tratamento, assim como as técnicas de auto-gestão. Exercício, meditação, fé e oração "podem apoiar, mas não substituir, o tratamento", disse a NAMI.

Um estudo de longo prazo chamado Programa de Aprimoramento do Tratamento Sistemático para Transtorno Bipolar apurou que as pessoas "que tomam medicamentos para tratar o transtorno bipolar têm maior probabilidade de melhorar mais rapidamente e permanecer bem se receberem psicoterapia intensiva".

O transtorno bipolar é genético?

Um estudo de 2021 do Psychiatric Genomics Consortium, um consórcio internacional de cientistas dedicado a estudar a base genética dos transtornos psiquiátricos, encontrou 64 variações de DNA que aumentam o risco de transtorno bipolar.

Essas variações genéricas sobrepuseram-se a outras condições de saúde mental, apurou o estudo. Por exemplo, os investigadores descobriram que a perturbação bipolar I é geneticamente semelhante à esquizofrenia, enquanto a perturbação bipolar II partilha mais semelhanças genéticas com a depressão grave.