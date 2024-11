Trump declara vitória "nunca antes vista": "Vamos ajudar o país a sarar"

O candidato republicano às presidenciais nos Estados Unidos, Donald Trump, declarou vitória, quando as projeções dos media norte-americanos o colocam a apenas três votos eleitorais de alcançar os 270 necessários para regressar à Casa Branca.

“É uma vitória política nunca antes vista no nosso país“, afirmou o magnata nova-iorquino a milhares dos seus apoiantes reunidos no Centro de Convenções de Palm Beach, no estado da Florida, depois de ter acompanhado a noite eleitoral no seu ‘resort’ em Mar-a-Lago.

Falando junto da mulher, Melania Trump, que já apresentou como “primeira-dama”, do candidato a vice-Presidente, J.D. Vance, e do presidente da Câmara dos Representantes, o candidato republicano disse que, com esta vitória, irá "ajudar o país a curar-se”.