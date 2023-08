A parte mais contundente da acusação de Donald Trump

Porque é que a acusação na Geórgia é extremamente prejudicial para Trump

Depois de cada acusação criminal do antigo Presidente Donald Trump, os especialistas têm dito algo como "esta é a pior acusação de sempre". No entanto, a quarta acusação de Trump pode, de facto, representar o maior risco legal para ele - tanto pela natureza das acusações como pela jurisdição em que essas acusações foram apresentadas.

Na segunda-feira, a procuradora distrital do condado de Fulton, Fani Willis, anunciou a quarta acusação contra Trump - bem como contra outras 18 pessoas - por supostas tentativas de anular os resultados das eleições presidenciais de 2020 na Geórgia. A acusação pinta um quadro incrivelmente contundente, alegando uma tentativa organizada pelo ex-presidente e seus aliados de minar o tecido da democracia americana - algo que nem mesmo o acusado mais simpático será capaz de combater facilmente. Trump negou qualquer irregularidade, tal como os outros acusados que fizeram declarações públicas até à data.

A acusação é abrangente, invocando a versão da Geórgia da Organizations Act (Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime (Racketeer Influenced and Corrupt - RICO) e 40 outras acusações. A lei RICO da Geórgia é um veículo através do qual os procuradores podem acusar aqueles que cometem crimes de atuarem como parte de uma organização ou projeto criminoso mais alargado - e é a diferença mais importante em relação ao caso de interferência eleitoral federal do advogado especial Jack Smith.

Num passado longínquo, a RICO era utilizada principalmente em casos de máfia ou contra organizações de droga, mas, mais recentemente, os procuradores têm-no utilizado para acusar gangues de rua, organizações políticas e até mesmo grupos de pessoas com um alinhamento mais flexível que se organizam com o objetivo de cometer crimes.

Embora esta acusação da Geórgia não forneça uma narrativa fácil de ler como a que Smith nos deu no caso da interferência eleitoral federal, as provas foram aqui recolhidas exaustivamente ao longo de mais de dois anos. Willis e a sua equipa expuseram-nas em pormenor, indicando quais dos 19 arguidos participaram nas 161 acções acusadas ao abrigo do RICO.

A acusação descreve oito formas através das quais a organização pretendia atingir os seus objectivos criminais, incluindo: prestação de falsas declarações a deputados estaduais; prestação de falsas declarações a funcionários estaduais; esquema de eleitores falsos; assédio e intimidação de funcionários eleitorais como Ruby Freeman e a sua filha, Shaye Moss; solicitação ao Departamento de Justiça para prestar falsas declarações; solicitação ao Vice-Presidente para rejeitar ilegalmente os votos do Colégio Eleitoral; violação ilegal do equipamento eleitoral no condado de Coffee; e obstrução à justiça para encobrir a conspiração.

Tanto no estado da Geórgia como ao abrigo da lei federal, a RICO exige que os procuradores provem a existência e a participação dos arguidos numa organização com objectivos criminosos e um padrão de atividade de extorsão, definido por referência a uma longa lista de estatutos criminais, que são designados por "actos preexistentes". Para serem condenados, os acusados têm de ter participado em dois ou mais actos qualificados, e Willis acusou todos os 19 suspeitos de terem cometido dois ou mais dos actos qualificados enumerados na primeira acusação.

As acusações não relacionadas com a RICO, da segunda à quadragésima primeira acusação, reflectem os actos previstos subjacentes à infração da RICO e incluem a solicitação de uma violação do juramento por parte de um funcionário público, declarações e escritos falsos, fazer-se passar por um funcionário público, falsificação, perjúrio e conspirações para defraudar o Estado e cometer fraude eleitoral.

O estatuto RICO da Geórgia difere da versão federal, no entanto, de formas que o tornaram aplicável à conduta dos arguidos na Geórgia, quando não teria sido aplicável no sistema federal. No estado da Geórgia, a lista de actos que constituem atividade de extorsão é longa e inclui as infracções acima enumeradas, que se enquadram na conduta dos arguidos. No estatuto federal da RICO, a definição de atividade de extorsão não inclui crimes que se enquadrem bem na conduta dos acusados, com exceção de um: obstrução à justiça.

A utilização da RICO traz várias vantagens para os procuradores, incluindo a capacidade de apresentar provas que, de outra forma, poderiam não ser admissíveis em termos de âmbito geográfico e de período de tempo, e a capacidade de contar uma história coerente e abrangente sobre as acções de todos os membros da empresa, mesmo que os arguidos abandonem o caso antes do julgamento. Por exemplo, Willis acusou dezenas de atos manifestos que foram cometidos em Washington, DC, Arizona, Pensilvânia, Michigan, Nevada e noutros locais. É importante notar que, mesmo que os arguidos a quem estes e outros actos estão ligados abandonem o caso, Willis terá o direito de apresentar provas destes incidentes como parte da atividade de extorsão.

A RICO também traz benefícios para a sentença. Uma condenação ao abrigo da lei RICO da Geórgia implicaria uma pena mínima obrigatória de cinco anos de prisão, e a maior parte das outras 40 acusações constantes da acusação implicam igualmente penas mínimas obrigatórias de um ano.

Nenhum dos outros casos acusados inclui um mínimo obrigatório, o que aumenta as probabilidades de uma condenação no estado da Geórgia, não só para Trump, mas também para os seus co-conspiradores, que irão decidir nas próximas semanas e meses se querem aceitar um acordo que os ajude a evitar esta consequência, permitindo-lhes declarar uma acusação sem penas mínimas obrigatórias.

Mas acusar um caso RICO não é o único benefício concedido a Willis. Uma vez que estas acusações foram apresentadas no tribunal estadual da Geórgia - e não no tribunal federal - nem Trump, caso ganhe em 2024, nem qualquer outro presidente republicano pode emitir um perdão. De acordo com a lei da Geórgia, um perdão estatal só pode ser concedido por uma comissão de perdão estatal - não pelo governador - e só depois de decorridos cinco anos após o cumprimento da pena.

Por outras palavras, ao contrário das acusações federais obtidas por Smith, o facto de Trump voltar a ganhar a presidência não é a sentença de morte para o caso de Willis, tal como não o é para o caso do procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg. Ainda assim, embora uma presidência de Trump em 2024 não ponha categoricamente termo à ação penal na jurisdição de qualquer dos Estados, há uma série de questões constitucionais por resolver sobre se uma presidência em exercício pode ser julgada durante a sua presidência e se seria uma violação das separações de poderes o facto de o poder judicial - e não o poder legislativo - poder efetivamente destituir o seu cargo através da prisão.