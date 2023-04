Alvin Bragg, um antigo procurador estadual e federal de Nova Iorque, captou a atenção nacional nos Estados Unidos quando fez história ao tornar-se o primeiro procurador negro do Gabinete de Procuradoria do Distrito de Manhattan. Agora, está de volta aos holofotes depois de um grande júri ter votado para acusar Donald Trump, após um ano de investigação sobre o alegado papel do antigo Presidente dos EUS, num esquema de dinheiro secreto.

A acusação foi anunciada esta terça-feira em Nova Iorque. Uma fonte dissera à CNN na quinta-feira que as acusações ainda não eram do conhecimento público e que o advogado de defesa Trump, Joe Tacopina, disse que Trump seria provavelmente acusado em tribunal no início da semana. Assim foi.

Bragg permaneceu muito atento a detalhes da investigação a Trump, que herdou do seu antecessor, Cy Vance, que por sua vez iniciara a investigação quando Trump ainda se encontrava na Casa Branca.

Na sequência da notícia da sua acusação, Trump afirmou numa declaração que se tratava de "Perseguição Política e Interferência Eleitoral ao mais alto nível na História".

No início de março, Trump anunciou nas redes sociais, antes de saber quaisquer detalhes do gabinete de Bragg, que antecipava que seria preso dali a dias, em ligação com a investigação. O gabinete do procurador distrital de Manhattan recusou-se na altura a comentar as observações do ex-presidente.

O caso de alto nível refere-se a um pagamento de 130 mil dólares feito pelo antigo advogado pessoal de Trump, Michael Cohen, à estrela de cinema adulto Stormy Daniels dias antes das eleições presidenciais de 2016, em troca do seu silêncio sobre um alegado caso que mantivera com Trump uma década antes. Trump tem negado continuamente ter tido um caso com Daniels.

A decisão do gabinete marca a primeira vez que um ex-presidente e candidato presidencial dos EUA é indiciado.

Na preparação da decisão de Bragg, disseram fontes à CNN, agências municipais, estaduais e federais das forças da lei de Nova Iorque tinham estado a debater como se prepararem para uma possível acusação a Trump, tendo o antigo presidente apelado aos seus apoiantes para protestar se ele fosse preso.

Os debates entre o Departamento de Polícia de Nova Iorque e o FBI também se concentraram na possibilidade de um aumento das ameaças contra Bragg e o seu pessoal por parte dos apoiantes de Trump na sequência de uma acusação, disseram fontes à CNN. Bragg disse num e-mail enviado ao pessoal no início de março que o seu gabinete "não tolerará tentativas de intimidar o nosso gabinete ou ameaçar o Estado de direito em Nova Iorque".

Trunfo entre os casos anteriores

Bragg tem perseguido agressivamente Trump e seguido outras prioridades progressistas até agora no seu mandato, incluindo não processar alguns crimes de baixo nível e encontrar alternativas ao encarceramento.

Antes do juramento de Bragg no ano passado, ele já tinha trabalhado em casos relacionados com Trump e com outros nomes notáveis, no seu trabalho enquanto Procurador-Geral Adjunto do Estado de Nova Iorque.

Ele disse ter ajudado a processar a administração Trump mais de 100 vezes, bem como liderou uma equipa que processou a Fundação Donald J. Trump, o que fez com que o antigo presidente pagasse dois milhões de dólares a uma série de instituições de caridade, e levou à dissolução da fundação.

Bragg também liderou o processo contra o produtor desonrado de filmes Harvey Weinstein e a sua empresa, que alegava um ambiente de trabalho hostil.

O advogado formado em Harvard serviu anteriormente como assistente de procurador dos EUA no Distrito Sul de Nova Iorque, trabalhou como advogado de direitos civis e como professor e codirector do Projeto de Justiça Racial da Faculdade de Direito de Nova Iorque, onde representou membros da família de Eric Garner, que morreu em 2014 depois de ter sido colocado por asfixiamento por um oficial da polícia, num processo contra a cidade de Nova Iorque em busca de informações.

Uma eleição histórica

Bragg emergiu como vencedor de uma apinhada eleição primária democrata no Verão de 2021 para liderar a cobiçada Procuradoria do Distrito de Manhattan, para a qual Vance tinha anunciado no início desse ano que não iria procurar a reeleição. Durante a sua campanha, falou frequentemente da sua experiência de crescimento no Harlem, dizendo que no passado foi um jovem de 15 anos parado “inúmeras vezes à mão armada pela polícia”.

"Além de ser o primeiro procurador distrital negro, penso que serei provavelmente o primeiro procurador distrital a quem a polícia apontou uma arma", disse ele durante um discurso de vitória, após a sua histórica eleição para o cargo. "Penso que serei o primeiro procurador distrital que teve uma vítima de homicídio na sua porta. Penso que serei o primeiro procurador distrital em Manhattan que teve uma arma semiautomática apontada a ele. Penso que serei o primeiro procurador distrital em Manhattan que teve um ente querido reentrar na prisão e ficar com ele. E eu vou governar a partir dessa perspetiva".

Bragg candidatou-se como reformador, divulgando um memorando poucos dias depois de tomar posse, detalhando novas políticas de acusação, fiança, apelo e sentença - um plano que suscitou críticas dos líderes sindicais da polícia. Ele Disse que o seu gabinete não iria processar judicialmente delitos de marijuana, evasão de tarifas e prostituição, entre outros crimes.