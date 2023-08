Trump paga 185.000€ de caução em novo caso judicial

Donald Trump concordou pagar 200 mil dólares (cerca de 185 mil euros) de caução e outras condições de libertação, depois de os seus advogados terem estado com o procurador do condado de Fulton, no estado da Geórgia, avança a CNN Internacional. O antigo presidente dos Estados Unidos tinha até sexta-feira para se apresentar num tribunal em Atlanta, mas esta caução deixa-o livre até ao julgamento.

Entre as outras condições acordadas estão a garantia de que Donald Trump não vai tentar ameaçar ou intimidar testemunhas relacionadas com o caso, que está relacionado com a votação para as eleições de 2020 naquele estado, e pelo qual o republicano está acusado de 13 crimes, entre os quais estão extorsão e falso testemunho.

"O acusado não deve agir para intimidar qualquer pessoa para ser sua testemunha no caso ou para obstruir [informação] à justiça", pode ler-se no documento que deu entrada no tribunal.

Trata-se de um acordo que surge no caso da alegada extorsão de fundos em que o antigo presidente dos Estados Unidos e várias pessoas a ele relacionadas estão sob suspeita.

Este é um dos quatro processos em que Donald Trump enfrenta acusações criminais.