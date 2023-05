Trump foi incontrolável e mentiroso no Town Hall da CNN - e alguns dos seus fãs passaram a adorá-lo ainda mais

O antigo Presidente dos Estados Unidos Donald Trump ofereceu ao seu país um regresso ao passado de raiva nacional, e um possível futuro de drama ainda maior, num Town Hall da CNN esta quarta-feira.

Cabe aos republicanos - e talvez ao país como um todo - decidir se querem passar por tudo isso novamente.

O ex-Comandante Supremo, e ponta de lança para as primárias do Partido Republicano, mostrou em New Hampshire exatamente porque é que os seus fãs republicanos se aglomeram à volta da sua combatividade e recusa em submeter-se a códigos de decoro presidencial, e porque é que ele tem o Partido Republicano nas suas garras há anos.

Mas em explosões de negacionismo eleitoral, fúria incontrolável, comentários misóginos sobre um caso de agressão sexual e ao recusar-se a concordar que o Presidente russo Vladimir Putin é um criminoso de guerra, Trump também mostrou porque é que muita gente no Partido Republicano teme que ele possa voltar a alienar eleitores suficientes para entregar a Casa Branca aos Democratas em 2024.

E deu ao Presidente Joe Biden uma abertura ainda maior para argumentar que o país não pode aguentar uma segunda presidência de Trump.

“Tenho o direito absoluto de fazer o que quiser com eles”, disse Trump sobre os documentos confidenciais que acumulou no seu resort na Florida quando deixou a Casa Branca, embora também se pudesse estar a referir à sua crença mais ampla de que não deveria haver restrições ao seu poder se ganhasse outro mandato.

Os (muitos) processos judiciais que envolvem Donald Trump: leia aqui o que precisa de saber.

Mas por muito horrível que a sua demagogia seja para muita gente, a realidade da forte liderança de Trump nas primeiras sondagens para as primárias é que milhões de eleitores republicanos não veem como desqualificante esta versão ainda mais torcida do presidente mais perturbador da história americana.

É exatamente o que eles querem e a razão pela qual adoram Trump. E se ele acabar por se tornar o candidato republicano pela terceira vez consecutiva, tem uma hipótese de ser o próximo Presidente.

“Gosto de Trump e do que ele representa e agora gosto ainda mais dele”, disse Joanne Rouston, uma antiga democrata que se tornou eleitora de Trump e que estava na plateia. “É o combate.”

Trump está a tentar um regresso como nunca se viu antes. Ele não está apenas a tentar tornar-se o segundo presidente a ganhar um mandato não consecutivo. Está a tentar recuperar depois de um duplo “impeachment” e de uma tentativa de manchar a democracia americana depois de ter perdido a sua primeira candidatura à reeleição. Ele subiu a este palco um dia depois de um júri civil de Nova Iorque ter considerado que ele abusou sexualmente de uma mulher na década de 1990, considerando-o responsável por agressão e difamação. Recentemente, foi indiciado numa investigação criminal sobre dinheiro secreto e declarou-se inocente. E a possibilidade de vir a enfrentar mais acusações criminais pelos seus ataques à democracia e por armazenar documentos confidenciais significa que está a sobrecarregar as instituições judiciais do país de uma forma sem precedentes para um candidato presidencial.

O Town Hall marcou praticamente a primeira vez - pelo menos fora de uma sala de tribunal ou sob juramento - que Trump foi chamado publicamente a prestar contas pessoalmente pelas suas mentiras sobre as eleições de 2020 e pelo seu papel na incitação da invasão do Capitóleio pelos seus apoiantes. Mas, mais uma vez, recusou-se a aceitar o facto de ter perdido as últimas eleições presidenciais, apesar de vários tribunais terem rejeitado as suas contestações e das certificações da sua própria administração de que não houve fraude generalizada.

Trump anteviu uma postura ainda mais problemática em relação aos valores democráticos da América quando disse que estava inclinado a perdoar uma “grande parte” dos desordeiros que invadiram o Capitólio dos EUA a 6 de Janeiro de 2021 e espancaram agentes da polícia.

O verdadeiro início da campanha de 2024

A tensão e a excitação que pairavam sobre o bucólico Saint Anselm College, ao mesmo tempo que uma audiência de republicanos e eleitores não declarados se alinhava, serenada pelos cânticos anti-Trump de uma grande multidão, deixaram claro que este era o verdadeiro pontapé de saída da corrida presidencial de 2024.

Ao entrar no evento, a equipa de campanha de Trump tinha dado a entender que não visava apenas os eleitores obstinados da campanha “Make America Great Again”, mas também outros republicanos e até eleitores mais moderados que, no passado, se sentiram desencorajados pelo seu comportamento, mas que poderão vir a dar-lhe outra oportunidade.

Embora a recusa implacável de Trump em ceder num ponto que seja, e a sua insistência na sua própria versão, muitas vezes falsa, dos acontecimentos seja popular entre os seus fãs, é difícil ver como é que a sua aparição esta quarta-feira o ajudou a expandir a sua base de apoio. A sua tentativa de se desviar da questão do aborto pode ter criado uma dor de cabeça ainda maior para o Partido Republicano, que já sofreu consequências eleitorais na sequência da anulação do caso Roe vs. Wade pelo Supremo Tribunal. Trump quis ficar com o crédito dessa decisão, que marcou uma campanha de 50 anos dos conservadores. Mas as suas respostas hesitantes sobre o que seria exatamente a sua política em funções, e se assinaria uma proibição total do procedimento se tal fosse aprovado por um Congresso republicano, mostraram que ele sabia que estava num impasse político.

“Sinto-me honrado por ter feito o que fiz”, afirmou Trump, aludindo à sua nomeação de juízes conservadores que anularam o direito constitucional ao aborto. O comentário vai cativar ainda mais os eleitores antiaborto e os conservadores sociais, e ajudar a aliviar a ansiedade de alguns sobre a sua personalidade imprevisível.

“Penso que a injustiça número 1 no nosso país neste momento é o fim da vida ainda por nascer”, disse Jason Hennessey, presidente da New Hampshire Right to Life, depois de sair do Town Hall. “Se é ele que pode salvar os bebés... penso que isso é mais importante do que as outras coisas”.

Mas os democratas já estão a aproveitar o mesmo comentário de Trump, argumentando que a decisão do Supremo Tribunal, que estava em desarmonia com a opinião pública, prejudicou os republicanos nas eleições intercalares do ano passado e poderia ajudar Biden a garantir um segundo mandato em 2024.

É pouco provável que o grave défice de Trump entre as eleitoras femininas – em que ele perdeu por 57% a 42% em 2020 - tenha sido ajudado pelas suas descrições sexistas da antiga colunista da revista E. Jean Carroll, a queixosa no processo civil de difamação e agressão em Nova Iorque, como sendo uma “maluca”. E o seu insulto à moderadora da CNN, Kaitlan Collins - que respeitosa mas perenemente fez em tempo real a verificação de factos sobre o que Trump dizia - como uma “pessoa desagradável” foi mais um exemplo do seu longo historial de se irritar com mulheres profissionais que lhe fazem frente.

Trump não mudou - está mais ele próprio

Um dos aspetos mais notórios, mas talvez não surpreendentes, do desempenho de Trump foi que, depois de tudo o que aconteceu em 2020, não houve autoreflexão ou mudança nos seus instintos antidemocráticos ou na sua insistência contra todas as evidências de que a eleição foi “manipulada”.

Em termos mais gerais, o ex-Presidente provou mais uma vez que é um caso isolado entre quase todos os seus antecessores, na medida em que rejeita as noções tradicionais da democracia americana, da liderança global e do sentimento de que a presidência é maior do que qualquer pessoa que assuma os seus deveres.

Por exemplo, recusou-se a chamar “criminoso de guerra” a Putin, apesar das provas das atrocidades cometidas na sua invasão não provocada da Ucrânia e dos mandados de captura emitidos pelo Tribunal Penal Internacional. Para Trump, a questão mais importante levantada pelo conflito é o facto de os Estados Unidos terem enviado mais ajuda a Kiev em defesa da democracia do que a União Europeia, que ele acusou repetidamente de “roubar” os EUA durante seu primeiro mandato.

Entretanto, argumentou incorretamente que a Lei dos Registos Presidenciais significava que podia simplesmente levar documentos secretos para casa depois de deixar o cargo e que estes seriam imediatamente desclassificados. Aliás, várias das suas respostas sobre as investigações legais que o atingem podem ter dado novas dores de cabeça aos seus advogados. Mas reforçaram a noção de que Trump sente que, no cargo, agora e potencialmente no futuro, não existem restrições legais ou comportamentais que o devam controlar.

Para muitos americanos, esta atitude está em contradição direta com os valores de uma nação criada em oposição à tirania e em nome do Estado de direito. Mas, mais uma vez, muitos eleitores republicanos consideram esta mensagem atrativa e vêem-na como a marca de um líder disposto a fazer frente ao que consideram ser um “establishment” liberal corrupto dominado por uma ideologia de esquerda radical.

Enquanto muitos dos opositores de Trump acreditam que a sua presidência - marcada por escândalos intermináveis, caos e desafios aos limites do seu poder - foi um desastre, muitos dos republicanos presentes na audiência de quarta-feira consideraram o seu mandato como um período de prosperidade e sucesso.

“O melhor sobre Trump é que ele vai trazer as melhores mentes do mundo para uma sala para obter o melhor consenso”, disse Andrew Georgevits, presidente do Comité Municipal Republicano em Concord, New Hampshire, ao sair do Town Hall. “Ele reúne as pessoas para obter os melhores resultados e preocupa-se verdadeiramente com a América.”

Ainda assim, vários dos eleitores republicanos que compareceram na quarta-feira admitiram que gostariam que Trump fosse mais disciplinado. É parte do paradoxo da sua atração: a sua natureza selvagem atrai e repele os seus fãs ao mesmo tempo.

Al Peel foi à reunião na esperança de fazer uma pergunta a Trump sobre as suas ideias para ajudar veteranos de guerra sem-abrigo. Mas ele também desejava que o ex-presidente fosse mais brando no seu comportamento.

“Se ele conseguisse manter-se afastado da sua conta no Twitter e de ter todos os seus dedos no teclado - seria muito mais popular”, disse Peel. “Acho que ele é o palhaço Batatinha, OK. Mas adoro os seus resultados”.

Mas enquanto muitos republicanos acreditam que os resultados de Trump fazem com que valha a pena tolerar os seus ultrajes, o campo de Biden acredita que a conduta incorrigível do seu antecessor na quarta-feira e a sua obsessão com o negacionismo eleitoral irão novamente alienar a maioria dos eleitores.

“Foi bastante eficiente. Semanas de conteúdo condenatório numa hora”, disse um assessor a Arlette Saenz, da CNN, sugerindo uma mina de ouro de publicidade digital e televisiva que está para vir.

Alguns críticos da decisão da CNN de realizar um Town Hall com Trump queixaram-se de que o evento era simplesmente uma plataforma para as suas mentiras e desinformação. A deputada nova-iorquina Alexandria Ocasio-Cortez, por exemplo, assumiu essa posição numa série de tweets.

No entanto, oito anos depois de Trump ter exercido um domínio muitas vezes extremo sobre a política americana, é evidente que a sua popularidade não se deve apenas a uma personalidade indomável que parece estar sobretudo preocupada com as suas queixas e a sua agenda. Ele fala a algo profundo dentro de milhões de cidadãos e, portanto, representa uma costura do carácter nacional e da atitude em relação à democracia.

Trump está também a liderar a corrida republicana à presidência. E dada a relutância dos principais rivais declarados - e ainda por declarar - em criticá-lo, nada do que aconteceu na noite de quarta-feira pareceu mudar isso.

Trump simplesmente não está a ir embora.