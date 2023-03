Com ou sem detenção de Donald Trump, esta terça-feira vai ser marcada por um forte dispositivo policial nas cidades de Nova Iorque e Washington D.C. O ex-presidente afirmou que iria ser detido pelas autoridades na sequência do alegado esquema de suborno pago a Stormy Daniels, antiga atriz pornográfica norte-americana.

À porta do tribunal onde um grande júri vai decidir se prossegue com as acusações são esperados fortes protestos, o que motivou a um destacamento especial da polícia de Nova Iorque. Na capital norte-americana o cenário deverá ser idêntico, pelo que as autoridades se preparam para a necessidade de terem de intervir.

Tudo isto porque, quando sugeriu que iria ser detido esta terça-feira, Donald Trump pediu aos seus apoiantes que se reunissem num protesto antes de a suposta detenção se efetivar. Ora, de acordo com a CNN Internacional, a polícia de Nova Iorque fez circular um memorando interno para fazer saber que os agentes deviam estar preparados para uma operação especial. A mesma fonte disse que, apesar de ser um dia de “alerta elevado”, não existe uma ameaça concreta à segurança.

O pedido de Donald Trump aos seus seguidores fez com que as autoridades temessem que algo parecido com a invasão ao Capitólio voltasse a acontecer. Tal como em Nova Iorque, também a polícia do Capitólio, em Washington D.C., não recebeu quaisquer ameaças reais, ainda que também naquela cidade as forças de segurança estejam preparadas para a necessidade de uma intervenção.

Ainda segundo a CNN, uma fonte ligada ao caso admitiu que Donald Trump pode ser mesmo indiciado dos crimes de que é suspeito, mas não é esperada uma detenção - pelo menos até à próxima semana.