"Adoraria". Juiz perde paciência com provocações de Trump e ameaça expulsá-lo do tribunal

Juíza: “Senhor Trump, espero não ter de considerar expulsá-lo da audiência”. Donald Trump: “Adoraria”. Foi num tom de constante provocação que o ex-presidente dos Estados Unidos compareceu em tribunal para mais uma audiência, desta vez relacionada com o caso de alegada difamação à escritora E. Jean Carroll.

Numa audição sempre tensa, na qual o juiz pareceu perder a paciência por várias vezes, a situação subiu de tom depois de comentários constantes de Donald Trump, muitos deles ouvidos pelos membros do júri.

Um dos advogados da escritora queixou-se de que era possível ouvir o antigo presidente dos Estados Unidos durante o julgamento. Expressões como “caça às bruxas” ou “vigarice” foram algumas das utilizadas por Donald Trump, muitas delas ouvidas também pelos jurados.

O juiz foi aguentando a situação, mas acabou por perder a paciência: “O senhor Trump tem todo o direito a estar aqui. Esse direito pode ser retirado se ele for disruptivo, que foi o que me disseram, e se ele desrespeitar as ordens do tribunal”.

Lewis A. Kaplan dirigiu-se depois diretamente a Donald Trump: “Senhor Trump, espero não ter de considerar expulsá-lo da audiência”. Foi aí que o ex-presidente dos Estados Unidos, que concorre para uma nova presidência, subiu o tom das provocações: “Adoraria”.

O juiz não se ficou, deixando a entender que estava a ficar farto da atitude de Donald Trump. “Percebo que provavelmente está ansioso que o faça porque simplesmente não se consegue controlar nestas circunstâncias”.

E. Jean Carroll, uma antiga colunista da revista Elle, acusou Donald Trump de violação há várias décadas. Na altura o empresário negou as acusações, dizendo que nunca se tinha encontrado com a escritora, acusando-a ainda de inventar a história para vender um livro.

Desde então que Donald Trump vem fazendo uma série de publicações nas redes sociais, nomeadamente a denegrir a imagem da escritora, o que acabou por redundar neste processo de difamação.

Sobre o caso de violação o tribunal deu apenas como provado o crime de abuso sexual, mas não o de violação. Donald Trump acabou por ser condenado a uma indemnização de quase 4,5 milhões de euros.