Donald Trump confundiu E. Jean Carroll, a escritora que o acusa de violação, com a sua ex-mulher, Marla Maples, durante um depoimento no ano passado, mostraram trechos divulgados no tribunal distrital dos EUA na quarta-feira.

Perante uma fotografia de E. Jean Carrol, Trump não teve dúvidas: “Essa é Marla, sim, é a minha mulher". O erro foi corrigido por um advogado do ex-presidente. Mas observadores afirmam que ese lapso pode minar a alegação de Trump de que ele não poderia ter atacado Carroll porque ela não é seu “tipo”.

Donald Trump foi casado com Marla Maples, mãe da sua filha Tiffany, de 1993 a 1999, entre os casamentos com Ivana Trump, sua primeira esposa, e Melania Trump, sua terceira e atual esposa.

Carroll, atualmente com 78 anos, acusa Trump de a ter violado no vestiário de uma loja em meados da década de 1990. Trump nega que tal tenha acontecido. Nos excertos divulgados na semana passada, Trump disse sobre Carroll: “Ela disse que eu fiz algo com ela que nunca aconteceu. Não houve nada. Não sei nada sobre essa maluca".

Ele também acusou Carroll de alegar que ele a violou para promover "um livro realmente mau" e chamou-a "doente mental".

“Ela realmente indicou que adorou”, disse. "OK? Ela adorou até o intervalo para a publicidade. Na verdade, acho que ela disse que era sexy, não foi? Ela disse que era muito sexy ser violada. Ela não disse isso?" Referia-se a uma entrevista à CNN em 2019 na qual Carroll descreveu por que motivo preferia não usar a palavra “violação”, já que algumas pessoas pensam que “violação é sexy”.

O julgamento sobre a alegação de violação de Carroll deve começar em abril.