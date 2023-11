As gafes mentais de Trump não podem ser ignoradas. Recorde cinco erros flagrantes

Nota do Editor: Dean Obeidallah, um antigo advogado, é o apresentador do programa diário da rádio SiriusXM "The Dean Obeidallah Show". As opiniões expressas neste comentário são da sua inteira responsabilidade.

O analista político de longa data Larry Sabato foi questionado pelo pivô da CNN Jim Acosta este fim de semana sobre os lapsos mentais cada vez mais frequentes do ex-presidente Donald Trump. Os recentes deslizes verbais de Trump incluem uma recente paragem de campanha em que - de forma alarmante - falou do antigo Presidente Barack Obama como se ele fosse o atual ocupante da Casa Branca.

Em resposta, Sabato disse a Acosta a verdade: os apoiantes de Trump “não querem saber” se ele deu um ou dois passos em falso. “A base de Trump, que é a maior parte da base republicana, não está a ouvir qualquer crítica a Trump”, disse Sabato.

Mas a realidade é que o resto de nós devia preocupar-se com o aumento da frequência dos sinais de alerta cognitivos de Trump, uma vez que ele pode muito bem ganhar a presidência dos EUA em 2024.

Para ser claro, não estou a falar de Trump fazer comentários ultrajantes e incendiários ou mentir para se ajudar politicamente. Estamos todos - infelizmente - habituados a esse Trump. Não, trata-se de algo muito mais alarmante. Só nos últimos dois meses de campanha, as confusões e erros de Trump vão desde dizer que derrotou Barack Obama em 2016 até confundir o nome da cidade e do estado em que se encontrava.

Abaixo está um resumo de apenas alguns dos seus erros recentes mais flagrantes.

16 de setembro

Num discurso na cimeira conservadora Pray Vote Stand, Trump cometeu uma série de erros. Confundiu Barack Obama com o Presidente Joe Biden, começando por dizer que estava "a ganhar por muito" contra Obama. (Obviamente, Obama não se vai candidatar em 2024).

Durante essa mesma aparição, Trump declarou: "Com Obama, ganhámos uma eleição que toda a gente dizia que não podia ser ganha". Aparentemente apercebendo-se do seu erro, Trump disse rapidamente: "Hillary Clinton" - a sua verdadeira adversária em 2016.

Trump também afirmou, de forma bizarra, que Biden levaria os Estados Unidos à "Segunda Guerra Mundial", aparentemente querendo dizer Terceira Guerra Mundial.

25 de setembro

Durante um discurso na Carolina do Sul, Trump confundiu Jeb Bush e o seu irmão, o antigo Presidente George W. Bush. Trump começou a recordar a sua vitória de 2016 nas primárias do Partido Republicano da Carolina do Sul, dizendo à audiência, com o típico bombástico, que "quando cheguei aqui, toda a gente pensava que Bush ia ganhar. Pensavam que Bush, porque Bush era supostamente um militar - ótimo". Depois acrescentou sobre Bush: "Ele meteu-nos no Médio Oriente. Como é que isso funcionou, certo?"

Verificação dos factos: em 2016, Trump derrotou Jeb Bush, o ex-governador da Flórida que não serviu nas forças armadas nem levou os EUA à guerra do Iraque. A pessoa a que ele se referia era George W. Bush, contra quem Trump nunca concorreu.

23 de outubro

Durante um discurso em New Hampshire, Trump pareceu confuso quanto ao país de que Viktor Orban é presidente.

Disse à audiência: "Há um homem - Viktor Orban - alguém já ouviu falar dele? É provavelmente um dos líderes mais fortes do mundo", disse Trump, acrescentando: "É o líder da Turquia".

Na verdade, porém, Orban é o líder da Hungria. Recep Tayyip Erdoğan é o presidente da Turquia. Os dois países nem sequer são particularmente próximos geograficamente.

O que tornou este comentário mais surpreendente e inquietante é o facto de Trump conhecer bem Orban. Ele tem um longo histórico de elogios ao autocrata de direita. Nesse mesmo discurso, Trump também errou ao dizer à audiência que a nação de Orban partilhava uma fronteira com a Rússia. De facto, nem a Hungria nem a Turquia fazem essa fronteira.

29 de outubro

Ao subir ao palco, Trump saudou a multidão com as seguintes palavras: "Olá, a um sítio onde nos temos saído muito bem, Sioux Falls! Muito obrigado".

O problema é que Trump estava em Sioux City, Iowa - e não em Sioux Falls, uma cidade do Dakota do Sul.

O senador republicano do Iowa, Brad Zaun, apareceu rapidamente no palco e sussurrou algo ao ouvido de Trump, e o antigo Presidente foi visto a dizer "Oh!": "Então, Sioux City, deixem-me perguntar-vos, quantas pessoas vêm de Sioux City, quantas pessoas?... Quem é que não vem de Sioux City? De onde raio é que vocês vêm?!

Foi uma forma decididamente estranha de se dirigir às pessoas numa paragem de campanha.

11 de novembro

Isto leva-nos à mais recente gafe deste fim de semana do Dia dos Veteranos, quando Trump voltou a invocar Orban durante um discurso em Claremont, New Hampshire.

Trump disse que perguntaram ao líder húngaro que conselho daria ao "Presidente Obama" sobre como agir num mundo que "parece estar a explodir e a implodir". Segundo Trump, Orban respondeu que Obama "devia demitir-se imediatamente e que deviam substituí-lo pelo Presidente Trump, que manteve o mundo seguro".

O problema é que - como quase toda a gente sabe - Obama não é o presidente dos EUA em exercício.

São estes tipos de deslizes que têm levado alguns dos rivais de Trump no Partido Republicano para 2024 a levantar bandeiras vermelhas, sugerindo que o declínio cognitivo do antigo presidente pode estar em causa.

Alguns dos avisos mais incisivos vieram do governador da Flórida, Ron DeSantis, que advertiu recentemente: "Este é um Donald Trump diferente do de 2015 e 16", acrescentando: "Agora, é apenas um tipo diferente. E é triste ver isso". A campanha de DeSantis chegou mesmo a afirmar que o declínio da acuidade mental poderia ser a razão pela qual "os seus manipuladores não o deixam debater".

Para ser sincero, isso parece-me mais do que plausível.

Num debate, Trump estaria em palco durante duas horas, onde seria forçado a pensar com a sua própria cabeça, sem o benefício de um teleponto. Claro que Trump poderia facilmente dissipar as preocupações das pessoas de que o potencial declínio cognitivo é um motivo para faltar aos três primeiros debates presidenciais, participando no próximo.

O que torna tudo isto realmente interessante é o facto de o sapato estar agora no outro pé: Há muito tempo que Trump tem vindo a dizer que Biden, de 80 anos, o seu provável adversário democrata na corrida presidencial de 2024, estava a mostrar os efeitos do envelhecimento nas suas capacidades mentais. De facto, Biden é apenas três anos mais velho do que Trump, que tem 77 anos.

É verdade que há alturas em que Trump parece funcionar como o seu velho eu. Mas temos de nos preocupar se Trump está, de facto, a sofrer um perigoso declínio mental, porque se ganhar a presidência em 2024, será - entre outros papéis de importância vital que desempenhará como presidente dos EUA - comandante-chefe das nossas forças armadas.

E a Casa Branca não é lugar para alguém que não sabe em que cidade está, que não tem a certeza de quem é o verdadeiro presidente, ou que pensa que o líder da Hungria está de facto a dirigir o espetáculo na Turquia.