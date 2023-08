"Conspiração clara e arrepiante". Porque é que a última acusação de Trump vai ecoar durante anos

O processo “Estados Unidos da América contra Donald J. Trump” tornou-se imediatamente um dos documentos mais importantes da história americana.

A acusação de 45 páginas desta terça-feira levou o país a um ponto sem precedentes, profundo e até trágico.

Pela primeira vez, os Estados Unidos vão levar a julgamento um antigo presidente por ter tentado destruir o seu sistema democrático porque, de acordo com a acusação, ele “estava determinado a permanecer no poder” apesar de ter perdido as eleições. E não se trata de um ex-presidente qualquer - Trump é o principal candidato à nomeação do Partido Republicano, que, segundo as sondagens, está muito próximo do Presidente Joe Biden numa hipotética desforra eleitoral.

A acusação detalha uma alegada conspiração clara e arrepiante para subverter a vontade dos eleitores em 2020 e para cortar a cadeia de transferências voluntárias de poder entre presidentes que foi inaugurada por George Washington, deixando a nação “comandar a sua própria sorte” quando recusou um novo mandato em 1796.

As acusações do advogado especial Jack Smith são mais significativas do que as de duas acusações anteriores contra Trump, em casos separados, porque esta acusação de um grande júri de Washington atinge o cerne dos valores fundadores da América e os fundamentos constitucionais da república. Trump declarou-se inocente nos outros dois casos - o primeiro em Manhattan por acusações de fraude empresarial relacionadas com o pagamento de “dinheiro secreto” e o segundo por alegado manuseamento incorreto de documentos confidenciais – sendo que ele nega ter cometido qualquer irregularidade no rescaldo das eleições de 2020.

Momentos depois de a acusação se ter tornado pública, as críticas amargas dos seus apoiantes e as alegações de perseguição partidária mostraram como isso irá aprofundar um já torturado distanciamento político nacional.

Trump reagiu recorrendo à mesma linguagem inflamada e à mesma retórica antidemocrática que é detalhada na acusação e que levou o país à beira de um golpe de Estado depois das últimas eleições presidenciais.

A sua campanha emitiu um comunicado em que afirma que a acusação de Smith é um exemplo de “interferência eleitoral” - atirando a transgressão mais vasta de que ele é efetivamente acusado de volta para o Departamento de Justiça da administração Biden (o Departamento de Justiça nomeou um procurador especial independente para investigar o caso).

A declaração de campanha utilizou a analogia histórica mais provocatória possível para condenar o novo caso contra o antigo presidente. “A ilegalidade destas perseguições ao Presidente Trump e aos seus apoiantes faz lembrar a Alemanha nazi dos anos 30 e outros regimes autoritários e ditatoriais.

Os apoiantes republicanos de Trump no Congresso ignoraram as provas de Smith, classificando a acusação como uma tentativa de desviar a atenção das questões que levantaram sobre as atividades comerciais do filho do atual presidente, Hunter Biden. Ainda assim, o Partido Republicano ainda não apresentou qualquer prova de que Joe Biden tenha sido cúmplice de qualquer esquema de suborno, e ele negou qualquer irregularidade.

O inferno político desencadeado pela acusação levantará questões sobre se uma tal provação é verdadeiramente do interesse nacional. No entanto, se se deixasse cair um processo de uma tentativa de subverter a vontade dos eleitores, isso não só teria criado um precedente político corrosivo, como também teria posto em causa o futuro da própria democracia americana.

Numa breve declaração à imprensa na terça-feira, Smith prestou homenagem aos agentes da polícia que defenderam o Capitólio dos EUA dos insurretos de Trump a 6 de janeiro de 2021. “Eles não defenderam apenas o edifício ou as pessoas que nele se abrigam. ... Eles defenderam as próprias instituições e princípios que definem os Estados Unidos.”

De certa forma, a sua acusação fez a mesma coisa.

A mais séria tentativa de responsabilizar Trump pelas suas ações após as eleições de 2020

Este é apenas o mais recente esforço do governo dos EUA para responder pelas cicatrizes das disputadas eleições de 2020, que incluíram os processos judiciais de centenas de manifestantes que invadiram o Capitólio.

E representa a tentativa mais concreta de submeter Trump a uma culpa pessoal como alegado líder da conspiração. Dado que o recurso constitucional mais grave para constranger um presidente - o “impeachment” - não produziu uma condenação num julgamento do Senado, este pode ser o último esforço para o responsabilizar a nível federal.

Em muitos aspetos, a acusação valida o trabalho da comissão restrita da Câmara que investigou a invasão do dia 6 de janeiro de 2021, que os republicanos dissolveram quando obtiveram a maioria na Câmara.

Mas um julgamento futuro também daria início a uma nova cadeia de consequências e potenciais crises constitucionais, muitas delas ligadas ao facto de o ex-presidente estar a concorrer para recuperar a Casa Branca - e tem boas hipóteses de o fazer.

Se ele e Biden se tornarem os candidatos dos respetivos partidos, estarão numa corrida apertada, de acordo com uma sondagem do New York Times/Siena College divulgada na terça-feira, antes das últimas notícias sobre a acusação. As novas acusações criam, por isso, um cenário insondável para um potencial confronto nas eleições gerais. Se Trump ganhasse, poderia tentar utilizar o seu novo Departamento de Justiça para eliminar a sua responsabilidade criminal. Se perdesse as eleições e fosse condenado, poderia ser condenado a uma pena de prisão.

E se Trump perdesse a nomeação do Partido Republicano, qualquer outro republicano que ganhasse a Casa Branca em 2024 enfrentaria uma forte pressão para perdoar Trump se ele fosse condenado neste ou noutros casos - uma decisão com potencial para ensombrar a sua própria administração.

O momento de qualquer julgamento pode ser importante. O comentador político da CNN Scott Jennings, um republicano, argumentou que os eleitores têm o direito de saber o resultado deste caso antes de tomarem a sua decisão sobre um novo presidente em novembro de 2024. A equipa de Trump tem tentado repetidamente introduzir atrasos nos processos pendentes e a sua agenda já está cheia de outras datas de julgamentos no próximo ano. Ainda assim, Karen Friedman Agnifilo, analista jurídica da CNN e antiga procuradora-geral adjunta em Manhattan, descreveu a acusação como “simples e limpa”, com potencial para ir a julgamento com bastante rapidez.

Pormenores angustiantes de uma alegada conspiração para roubar as eleições

A terceira acusação contra Trump vem engrossar a extraordinária teia de perigos legais que envolve o antigo presidente - e pode nem sequer ser a última que enfrenta. Espera-se que um procurador do condado de Fulton, na Geórgia, anuncie em breve as decisões de acusação resultantes de uma investigação sobre os esforços para anular a vitória de Biden no estado-chave.

E também recria em pormenores angustiantes as alegadas tentativas de um único homem poderoso de desafiar a vontade dos eleitores e de se agarrar ao seu cargo como um autocrata do mundo em desenvolvimento. Mais de dois anos depois, esses pormenores têm a capacidade de chocar e de levantar questões profundas sobre a idoneidade de Trump para um eventual regresso à Casa Branca, perante a qual prestaria o juramento de defender uma Constituição que alegadamente tentou violar.

Smith acusou Trump de quatro crimes - conspiração para defraudar os Estados Unidos, conspiração para obstruir um processo oficial, obstrução e tentativa de obstrução de um processo oficial e conspiração contra direitos.

Rudy Giuliani, John Eastman, Sidney Powell e Jeffrey Clark. Estes são os co-conspiradores de Trump na acusação de interferência nas eleições de 2020.

De forma mais ampla, o ex-presidente é acusado de espalhar mentiras de que houve fraude nas eleições, apesar de saber que “eram falsas”. Este é um ponto-chave, uma vez que os procuradores terão de mostrar que o ex-presidente tinha intenção criminosa para garantir uma condenação.

Trump é acusado de procurar ilegalmente descontar eleitores legítimos e subverter os votos eleitorais e de conspirar para perturbar o processo de contagem, recolha e certificação dos resultados das eleições. Smith alega que Trump e seis co-conspiradores, que não foram acusados nesta acusação, pressionaram de forma diversa e ilegal o então Vice-Presidente Mike Pence para o ajudar na sua tentativa de anular o resultado, procuraram utilizar o Departamento de Justiça para deslegitimar as eleições e apresentaram ao Congresso listas fraudulentas de eleitores presidenciais.

Além disso, apesar de dizer que Trump tinha o direito de alegar fraude numa eleição, mesmo que fosse falsa, Smith alega que o então presidente sabia que tinha perdido, dando assim um carácter criminoso às suas alegações. Para provar o seu argumento, Smith cita uma reunião em que Trump foi informado sobre um assunto de segurança nacional, mas concordou em adiar a ação até ao próximo presidente. Segundo a acusação, Trump disse: “Sim, tem razão, é demasiado tarde para nós. Vamos passar isso para o próximo”.

Smith e os seus procuradores usam a acusação para mostrar repetidamente e de forma poderosa que Trump foi informado pelos seus próprios conselheiros jurídicos, políticos e de campanha de que a eleição estava perdida, para depois continuar a tomar medidas para a prejudicar. “Sempre que alguém lhe dizia a verdade, ele simplesmente saía e mentia”, disse George Conway, advogado conservador e crítico de Trump, na CNN, na terça-feira.

É provável que a equipa jurídica de Trump argumente no julgamento que o ex-presidente acreditava sinceramente que tinha ganho as eleições e que, por isso, agiu de boa-fé e não de forma criminosa. Mas tal posição parece exigir uma extraordinária suspensão da descrença por parte dos jurados.

O advogado de Trump, John Lauro, afirmou que a acusação era uma tentativa de interferir nas próximas eleições presidenciais e que iria alterar profundamente a política americana. “É a primeira vez que pegamos num discurso político e dizemos que o vamos criminalizar”, afirmou na CNN. Lauro argumentou também que seria necessário que a equipa jurídica de Trump investigasse se tinha havido fraude eleitoral - apesar de os tribunais terem dito repetidamente que não houve fraude generalizada que afetasse o resultado de 2020.

A acusação cita muitas provas impressionantes, incluindo a descrição de uma conversa entre o co-conspirador 4 (que a CNN identificou como o antigo funcionário do Departamento de Justiça Jeffrey Clark) e um conselheiro adjunto da Casa Branca. “Não há mundo, não há opção em que ele não saia da Casa Branca a 20 de janeiro”, disse o advogado, antes de avisar que haveria “motins em todas as grandes cidades dos Estados Unidos” se Trump ficasse.

“Bem, é por isso que existe uma Lei da Insurreição”, terá respondido Clark.

Mais adiante na acusação, Smith relata uma alegada troca de palavras em que Trump disse a Pence que teria de o criticar publicamente por se recusar a alinhar num esquema para subverter a certificação das eleições de 6 de janeiro. Smith cita depois um episódio surpreendente em que o chefe de gabinete de Pence ficou preocupado com a segurança do seu chefe e alertou o chefe dos Serviços Secretos do vice-presidente. A possibilidade de um vice-presidente ser ameaçado pelo seu próprio presidente é uma reviravolta histórica que enfatiza os acontecimentos aterradores desencadeados pela recusa de Trump em aceitar a sua derrota.

Partido Republicano mantém-se fiel a Trump

Embora fosse difícil ler as provas da acusação e não ficar perturbado com a alegada conduta de Trump, os republicanos retrataram-na imediatamente como sendo partidária, refletindo o forte controlo do ex-presidente sobre o seu partido e o facto de os seus eleitores de base terem reagido às suas anteriores acusações redobrando o seu apoio e aumentando a sua angariação de fundos.

O governador da Florida, Ron DeSantis, tem a ganhar nas primárias do Partido Republicano com qualquer erosão das perspetivas políticas de Trump. Mas apesar de ter deixado claro na noite de terça-feira que não tinha lido a acusação, o licenciado em Direito de Harvard e antigo advogado da Marinha dos EUA insinuou que o ex-presidente não poderia ter um julgamento justo em Washington.

O presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, que uma vez disse que Trump era responsável pelo motim no Capitólio, criticou a acusação como uma tentativa de “atacar o líder da nomeação republicana, o presidente Trump”.

E até mesmo o senador do Wyoming, John Barrasso - o primeiro membro da liderança do Partido Republicano no Senado a comentar a acusação -, disse que ela revelava um “sistema de justiça de dois níveis”, adotando uma linha frequentemente ouvida de Trump e seus aliados mais próximos do Partido Republicano da Câmara sobre o atual presidente armando o sistema de justiça.

Alguns republicanos alertaram para o facto de os problemas legais de Trump poderem alienar eleitores independentes críticos. O governador republicano de New Hampshire, Chris Sununu, um crítico de Trump que não está a concorrer à reeleição, por exemplo, disse à CNN que a acusação mostrava que o ex-presidente nunca poderia construir uma maioria vencedora de eleições.

Mas a maior parte da reação do Partido Republicano à acusação foi um lembrete de que, embora a acusação de Smith seja uma tentativa de explicar a presidência aberrante de Trump, ela só vai aprofundar a divisão política dos Estados Unidos.