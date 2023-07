Dez minutos bastaram para mostrar que Trump controla a corrida presidencial

Trump mostra no Iowa que continua a dominar o Partido Republicano - apesar das crescentes ameaças criminais

Donald Trump só precisou de 10 minutos para mostrar porque é que a sua pilha crescente de acusações criminais ainda não está a afrouxar o seu controlo sobre a corrida presidencial republicana - e porque é que os seus adversários o vão achar muito difícil de vencer.

O crescente perigo legal do ex-presidente dos EUA pairava na sexta-feira sobre a sua primeira aparição com todos os candidatos líderes das sondagens do Partido Republicano no mesmo palco - uma audição ao estilo do programa “Ídolos” em Iowa, o primeiro estado da nação a participar na convenção.

Mas os seus rivais mais próximos não se atreveram a falar de um pântano legal que ameaça ser um obstáculo numa eleição geral se Trump for o nomeado do partido, por medo de alienar o seu apoio ainda maciço nas bases. Os candidatos menores, com muito menos a perder, enfrentaram os elefantes em debandada na sala - mas foram recompensados com silêncio ou uma torrente de vaias.

Ainda assim, Trump não conseguiu escapar à realidade de uma campanha em que parece estar a concorrer tanto para recapturar os poderes da presidência para varrer a sua exposição criminal, como para implementar uma agenda que provavelmente será ainda mais extrema e perturbadora do que a do seu primeiro mandato. Todos os candidatos entraram ao som do êxito de Brooks & Dunn “Only in America”. Mas quando Trump chegou, a letra ecoava o seu futuro incerto: “Um miúdo sonha com a fama e a fortuna. Um miúdo ajuda a pagar a renda. Um miúdo pode acabar por ir para a prisão. Um miúdo pode vir a ser presidente”.

Trump estava a fazer a sua primeira grande aparição pública desde que o advogado especial Jack Smith fez novas acusações, na quinta-feira, sobre a acumulação de documentos confidenciais na sua casa na Florida, depois de ele ter deixado o cargo de Presidente.

Mas Trump, o único dos 13 candidatos republicanos a ser aplaudido de pé antes mesmo de falar, ignorou em grande parte uma enxurrada de casos que poderiam forçá-lo a dividir o tempo entre as salas de tribunal e a campanha no próximo ano. Atacou a administração Biden pelo que afirmou ser a instrumentalização política da justiça.

“Se eu não estivesse a concorrer, não teria ninguém a vir atrás de mim. Ou se estivesse a perder por muito, não teria ninguém a vir atrás de mim", disse Trump, que tem tentado transformar a sua posição precária numa virtude de campanha, apresentando-se como vítima de perseguição política.

Além do caso dos documentos confidenciais, Trump disse que espera ser indiciado noutra investigação do conselho especial - sobre a sua tentativa de anular a sua derrota nas eleições de 2020 e o seu comportamento no período que antecedeu o ataque da multidão ao Capitólio dos EUA pelos seus apoiantes. Em março, deverá também ser julgado num processo em Manhattan relacionado com um pagamento de dinheiro secreto feito a uma atriz de filmes para adultos.

Mas tal é a sua força no Iowa - onde tem uma enorme vantagem nas sondagens - e a nível nacional no Partido Republicano, que os seus principais opositores evitaram arriscar a sua própria receção no jantar de sexta-feira e as suas hipóteses em janeiro, levantando as novas acusações.

Principais opositores mantêm as críticas a Trump fora do palco

O governador da Florida, Ron DeSantis, endureceu as suas críticas à situação legal de Trump - mas fê-lo fora do palco.

“Se a eleição se tornar um referendo sobre o documento que foi deixado na casa de banho de Mar-a-Lago, não vamos ganhar”, disse DeSantis à ABC News. “Não podemos ter distrações”.

O ex-vice-presidente Mike Pence implicitamente levantou questões sobre a adequação de Trump para um futuro cargo, mas também evitou criticar abertamente o seu antigo parceiro da Casa Branca.

“As alegações, incluindo as alegações de ontem contra o Presidente nessa acusação, são muito sérias”, disse Pence à Fox News, com a ressalva de que Trump tinha direito ao seu dia no tribunal. “Mas eu nunca vou minimizar a importância de lidar com os segredos da nossa nação. Isso diz respeito literal e diretamente à segurança deste país”.

Apenas os candidatos que estão muito atrás e parecem ter poucas hipóteses de ganhar no Iowa ou em qualquer outro lugar enfrentaram diretamente Trump.

O antigo governador do Arkansas, Asa Hutchinson, foi lá - mas não lhe serviu de nada.

“Tal como as coisas estão neste momento, vocês vão votar no Iowa enquanto vários processos criminais contra o antigo Presidente Trump estão pendentes”, disse Hutchinson. “Somos um partido de responsabilidade individual, prestação de contas e apoio ao Estado de direito. Não devemos abandonar isso”. O seu comentário atraiu um único aplauso num salão de baile silencioso.

O ex-deputado do Texas Will Hurd, um ex-oficial da CIA, deixou as suas críticas contundentes ao ex-Presidente para o final de seu discurso.

“Donald Trump não está a concorrer à presidência para tornar a América grande novamente. Donald Trump não está a concorrer à presidência para representar as pessoas que votaram nele em 2016 e 2020”, disse Hurd sob fortes vaias. “Donald Trump está a concorrer para ficar fora da prisão”, disse ele, enquanto as vaias subiam de tom.

“Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Eu sei. Oiçam, eu sei a verdade. A verdade é dura”, disse Hurd, acrescentando: “Se (nomearmos) Donald Trump, estamos a dar a Joe Biden mais quatro anos na Casa Branca, e a América não aguenta isso”.

Mas, a julgar pelas filas para apertar a mão de Trump na sua receção após o jantar e pelas multidões muito mais pequenas nos eventos organizados pelos seus rivais, Trump continua a ser o querido do seu partido. Muito pode mudar nos meses que antecedem as convenções, e é possível que o peso das ameaças legais comece a pesar sobre Trump e a convencer alguns eleitores de que, apesar do seu estatuto de herói, outro republicano pode ser uma melhor aposta. Mas se Trump tiver de ser travado, até agora não há sinais de que isso vá acontecer no Iowa.

Ao contrário de alguns dos outros candidatos do Partido Republicano, Trump não está a usar a convenção para fazer várias paragens de campanha no Iowa. Este sábado, iria dirigir-se a Erie, na Pensilvânia, para um comício de campanha perante uma audiência que deverá ser ainda mais simpática.

Uma montra de uma campanha em aceleração

O jantar de sexta-feira em Des Moines, a capital do estado, foi uma rara ocasião em que os principais candidatos do Partido Republicano apareceram no mesmo local, mesmo que tenham proferido discursos de 10 minutos um a um e nunca tenham entrado em conflito no palco. Trump avisou que poderá faltar ao primeiro debate presidencial republicano na Fox News no próximo mês - uma decisão que poderá fazer sentido, dada a dimensão da sua vantagem nas sondagens. O formato destes eventos torna difícil a qualquer candidato destacar-se. Mas não é impossível. Em 2007, o senador Barack Obama fez uma apresentação que salvou a sua campanha no evento democrata equivalente - então conhecido como o Jantar Jefferson-Jackson. Poucos meses depois, a vitória nas convenções do Iowa colocou-o no caminho para a nomeação democrata de 2008 e para a Casa Branca.

Na sexta-feira à noite, a força do antigo Presidente significou que todos os outros candidatos estão a lutar para se tornarem a alternativa a Trump, com uma forte presença no Iowa que os poderia preparar para um longo duelo com o líder da corrida nas primárias.

O campo chegou ao Iowa com um incentivo acrescido devido às oscilações de DeSantis, há muito visto como o principal rival de Trump, mas que foi forçado a reduzir o pessoal de campanha devido às preocupações dos doadores com as suas despesas excessivas e o seu desempenho no terreno. DeSantis está agora a fazer uma campanha clássica de base no Estado do Hawkeye (o Iowa), organizando pequenos eventos e olhando os eleitores nos olhos.

O governador da Flórida, Ron DeSantis. Foto AP

As sondagens são até agora escassas, à medida que a campanha do Iowa acelera antes das convenções em janeiro, mas Trump liderou uma sondagem da Fox Business este mês com 46%. DeSantis tinha 16%, e o senador da Carolina do Sul Tim Scott tinha 11%. Nenhum outro candidato tinha dois dígitos.

Apesar das acusações que pesam sobre a sua cabeça, Trump fez a apresentação de 10 minutos mais impressionante. Mostrando uma rara disciplina em seguir o guião, ele demonstrou como irá utilizar o legado de uma presidência que continua a ser extremamente popular entre os ativistas para colocar os seus rivais em desvantagem. Ao contrário da maioria dos outros candidatos, também adaptou a sua mensagem ao Estado do Hawkeye.

“Olá Iowa, estou aqui para transmitir uma mensagem simples - nunca houve um melhor amigo para o Iowa na Casa Branca do que o Presidente Donald J. Trump", disse o ex-presidente, antes de enumerar uma lista de benefícios económicos e outros, reais e exagerados, de que o Iowa beneficiou quando ele esteve no cargo. Trump disse ainda que, sem ele, o estado teria perdido a sua posição como o primeiro a realizar um concurso de nomeação presidencial. Os democratas já decidiram que o estado rural, maioritariamente branco, não representa a diversidade do resto da América e alteraram a ordem do calendário das primárias.

“Sem mim, vocês não seriam os primeiros da nação neste momento”, disse Trump.

Depois de uma semana sombria, repleta de histórias sobre o caos na sua campanha e de pânico entre os doadores em relação ao seu desempenho, o campo de DeSantis deve ter ficado animado com a receção do governador da Flórida, que recebeu uma das poucas ovações de pé da noite depois da sua intervenção.

De forma desafiadora, ele prometeu visitar todos os condados do Iowa e perseguir todos os votos, numa mensagem para aqueles que se interrogam se as expectativas crescentes antes da campanha não terão sido bem colocadas. DeSantis desviou o foco da sua própria situação para os democratas, argumentando que o seu historial na Florida se traduziria num sucesso em 2024.

“Não vou ceder nem um milímetro. Vamos lutar contra estas pessoas, e não vamos deixar que continuem a tomar conta das nossas escolas. Como nação, vamos fazer o que é correto”, afirmou.

“Tudo o que prometi às pessoas que faríamos, nós fizemos”.

Tim Scott, de quem muitos eleitores republicanos do Iowa falam calorosamente e que é visto como uma voz nova e brilhante, também criticou Biden na sua intervenção.

“Ele está a deitar abaixo todos os degraus da escada que me ajudaram a subir. Eu era um miúdo preso na pobreza, que não acreditava que na América todas as coisas são possíveis”, disse o único republicano negro do Senado.

A maioria dos outros candidatos foi ouvida educadamente, mas nenhum pareceu melhorar significativamente a sua sorte. E o ex-governador de New Jersey, Chris Christie, que está a plantar a sua bandeira em New Hampshire, nem sequer apareceu.

Parafraseando a frase de abertura de Trump, houve uma mensagem de Iowa na noite de sexta-feira. O ex-presidente vai ser difícil de derrotar, no mundo de adoração das primárias do Partido Republicano - por mais acusações que chovam do conselho especial ou de outro lado.

Foto no topo: o ex-presidente Donald Trump discursa no Jantar Lincoln do Partido Republicano de Iowa, em Des Moines, em 28 de julho de 2023. Charlie Neibergall/AP