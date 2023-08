Pode Donald Trump ser presidente dos EUA se for condenado em tribunal?

Donald Trump foi indiciado por acusações federais relacionadas com interferência nas eleições de 2020, numa impressionante terceira vez este ano que o ex-presidente enfrenta acusações criminais.

Mas será que o antigo presidente, que continua a ser o principal candidato à nomeação presidencial republicana para 2024, poderia voltar a assumir a Sala Oval se fosse condenado pelos alegados crimes? Em suma, sim.

O professor de direito da Universidade da Califórnia em Los Angeles, nos EUA, Richard L. Hasen - um dos maiores especialistas do país em direito eleitoral - disse que Trump ainda tem um caminho para servir como presidente, caso ganhe a reeleição em 2024.

"A Constituição tem muito poucos requisitos para servir como Presidente, tais como ter pelo menos 35 anos de idade. Não impede ninguém indiciado, ou condenado, ou mesmo a cumprir pena de prisão, de se candidatar a presidente e ganhar a presidência", disse ele num e-mail à CNN.

Poderá um presidente exercer o seu mandato a partir da prisão? Isso é menos claro.

"Como é que alguém poderia exercer o cargo de presidente na prisão é uma questão felizmente não testada", disse Hasen.

Poderá Trump perdoar-se a si próprio ou arquivar o caso se for condenado?

As mais recentes acusações criminais contra Trump incluem conspiração para defraudar os Estados Unidos; conspiração para obstruir um processo oficial, obstrução e tentativa de obstrução de um processo oficial, e conspiração contra direitos.

Estas acusações juntam-se a um total de 40 acusações numa acusação federal separada relacionada com a investigação do advogado especial sobre o manuseamento incorreto de documentos confidenciais, bem como a 34 acusações criminais de falsificação de registos comerciais em Manhattan relacionadas com um alegado esquema de pagamento de dinheiro secreto e de encobrimento envolvendo uma estrela de filmes para adultos.

Se Trump fosse condenado antes das eleições de 2024 e ganhasse a eleição, poderia tentar conceder-se um perdão, segundo Hasen.

"A possibilidade de o fazer ainda não foi testada. O Supremo Tribunal poderá ter de se pronunciar", disse Hasen, acrescentando que Trump poderia potencialmente recorrer de uma condenação para o conservador Supremo Tribunal.

O advogado especial Jack Smith disse aos jornalistas que irá procurar um "julgamento rápido", mas se Trump for eleito antes da conclusão do julgamento, poderá ser capaz de o rejeitar por completo.

Robert Ray, um advogado que defendeu Trump no seu primeiro julgamento de destituição, disse na CNN, após a acusação de Trump em junho no caso dos documentos confidenciais, que o antigo presidente "controlaria o Departamento de Justiça" se fosse reeleito, acrescentando que, se o caso dos documentos estivesse pendente nessa altura, "ele simplesmente rejeitaria o caso".

Questionado sobre a última acusação, o advogado de defesa de Trump, John Lauro, disse a Kaitlan Collins, da CNN, que acha que um potencial julgamento pode durar "nove meses ou um ano".

Lauro afirmou que precisará de ver as provas, mas que o seu cliente merece tanto tempo como qualquer outro americano. "Todas as pessoas nos Estados Unidos têm direito a um processo justo, incluindo o antigo presidente", afirmou.

Poderá Trump votar se for condenado?

Se Trump for condenado por um crime a nível federal ou em Nova Iorque, será impedido de votar no seu estado natal adotivo, a Florida, pelo menos até ter cumprido uma eventual pena.