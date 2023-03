Donald Trump afirma que vai ser detido na próxima terça-feira. Numa publicação através da sua rede social, Truth Social, o antigo presidente dos Estados Unidos disse que um procurador do estado de Nova Iorque vai avançar para uma detenção no caso que está a analisar o alegado pagamento a mulheres que dizem ter tido relações sexuais com Donald Trump.

Na publicação, em que fala em "fugas de informação ilegais" do gabinete do procurador de Manhattan, Donald Trump refere que os indícios indicam que "o candidato republicano e antigo presidente dos Estados Unidos da América vai ser detido na terça-feira da próxima semana".

Na mesma partilha o norte-americano pediu ainda aos seus apoiantes que sigam para um protesto antes que se efetive a alegada detenção.