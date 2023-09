Donald Trump comprou mesmo uma arma? Não, mas queria

“O presidente Trump comprou uma Glock na Carolina do Sul”. Afinal não. “O presidente Trump não comprou uma arma ou teve uma na sua posse. Ele simplesmente indicou que queria uma.” A confusão foi lançada pelo porta-voz do antigo presidente dos Estados Unidos, levantando uma série de dúvidas, até porque Donald Trump tem pendentes quatro acusações judiciais.

O vídeo partilhado por Steven Cheung na rede social X (antigo Twitter) era acompanhado da primeira mensagem, dando a entender que Donald Trump tinha mesmo adquirido a arma, que estava personalizada e até tinha a inscrição “Trump 45th”, numa menção à presidência do republicano.

No mesmo vídeo Donald Trump diz por duas vezes que quer comprar uma arma daquelas. Minutos depois da publicação e uma série de dúvidas foram levantadas, seja pela compra, seja pelo direito da loja de vender uma arma a alguém com uma acusação criminal.

Pelo sim pelo não, Steven Cheng apagou a publicação inicial duas horas depois, emitindo um comunicado em que esclarecia que não tinha havido qualquer compra. Mas não foi a tempo de a apagar antes de o vídeo ser retirado e publicado por vários outros utilizadores.

Did Trump just break his bail agreement?



Trump is heard on this video saying he wants to buy this Glock.



The owner of the store hung up on reporters when they called.



Trump’s campaign aide specifically said that Trump did buy the Glock, before he deleted his post making… pic.twitter.com/QSLYltjEN6