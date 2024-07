O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse que uma bala o atingiu na orelha direita durante o comício em Butler, na Pensilvânia, e agradeceu aos serviços secretos por o terem colocado em segurança.

"Fui atingido por uma bala que perfurou a parte superior da minha orelha direita", escreveu numa mensagem na sua plataforma Truth.

"É inacreditável que um ato destes possa acontecer no nosso país", acrescentou.

Donald Trump, ex-presidente e candidato republicano às presidenciais dos Estados Unidos, ficou ferido no sábado após um tiroteio num comício na Pensilvânia.

Depois de se ouvirem tiros, agentes dos serviços secretos retiraram o ex-presidente do palco onde decorria o último comício de Trump antes da convenção republicana, na qual será oficialmente nomeado candidato às eleições de novembro.

Segundo a Associated Press, que cita fontes policiais, o tiroteio no comício de Trump está a ser investigado como uma tentativa de assassínio do ex-presidente norte-americano, mas as informações sobre o sucedido são escassas.

O Presidente norte-americano e candidato democrata, Joe Biden, já condenou os acontecimentos de sábado, disse estar aliviado por saber que Donald Trump está "seguro e bem", mas evitou considerar o que aconteceu como uma tentativa de assassínio: "Tenho uma opinião sobre o assunto, mas não tenho informações".

“Não deve haver lugar para este tipo de violência na América”, afirmou numa comunicação ao país.