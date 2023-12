Colorado proíbe Trump de concorrer nas eleições presidenciais em decisão histórica

Numa decisão surpreendente e sem precedentes, o Supremo Tribunal do Colorado retirou o antigo presidente Donald Trump do boletim de voto de 2024 do estado, decidindo que ele não é um candidato presidencial elegível devido à "proibição de insurreição" prevista na 14.ª Emenda à Constituição.

A decisão foi tomada numa votação de 4-3, estando suspensa até 4 de janeiro, uma vez que aguarda recurso.

A histórica decisão do Supremo Tribunal do estado aplica-se apenas ao Colorado, mas vai agitar a campanha presidencial de 2024. Isto abre caminho a um recurso para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos (EUA), que poderá resolver a questão para toda a nação. As autoridades eleitorais do Colorado afirmaram que a questão tem de ser resolvida até 5 de janeiro, que é o prazo legal para definir a lista de candidatos para as primárias do Partido Republicano.

"O presidente Trump não se limitou a incitar a insurreição", escreveu a maioria, numa redação não assinada. "Mesmo quando o cerco ao Capitólio estava em pleno andamento, ele continuou a apoiá-lo, exigindo repetidamente que o vice-presidente [Mike] Pence se recusasse a cumprir o dever constitucional e ligando para os senadores para persuadi-los a interromper a contagem dos votos eleitorais. Estas acções constituíram uma participação aberta, voluntária e direta na insurreição."

"Concluímos que as provas anteriores, a maior parte das quais não contestadas no julgamento, estabeleceram que o presidente Trump se envolveu numa insurreição", acrescenta o parecer. "Os esforços diretos e expressos do presidente Trump, ao longo de vários meses, exortando os apoiantes a marchar até ao Capitólio para evitar o que ele falsamente caracterizou como uma suposta fraude contra o povo deste país foram indiscutivelmente abertos e voluntários."

Além disso, o tribunal rejeitou as alegações de liberdade de expressão de Trump, escrevendo: "O discurso do Presidente Trump a 6 de janeiro não foi protegido pela Primeira Emenda."

Ratificada após a Guerra Civil, a 14.ª Emenda diz que os funcionários que juram apoiar a Constituição são banidos de futuros cargos se "se envolverem em insurreição". Mas a redação é vaga, não menciona explicitamente a presidência e só foi aplicada duas vezes desde 1919.

Todos os sete juízes do Supremo Tribunal do Colorado foram nomeados por governadores democratas. Seis dos sete já voltaram, entretanto, a vencer eleições para permanecerem no lugar. O sétimo foi nomeado apenas em 2021 e ainda não enfrentou os eleitores.

A campanha de Trump promete recorrer "rapidamente

A campanha de Trump afirma que vai "apresentar rapidamente um recurso" da decisão do Supremo Tribunal do Colorado.

"O Supremo Tribunal do Colorado emitiu esta noite uma decisão completamente errada e nós vamos apresentar rapidamente um recurso ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos e um pedido simultâneo de suspensão desta decisão profundamente antidemocrática. Estamos plenamente confiantes de que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidirá rapidamente a nosso favor e porá finalmente termo a estes processos anti-americanos", afirmou o porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, num comunicado.

Trump nega ter cometido qualquer irregularidade em relação ao dia 6 de janeiro e considerou as ações judiciais relativas à 14.ª Emenda como um abuso do processo legal. O ex-presidente está sob acusação federal e estadual por causa das alegadas tentativas de anular a eleição de 2020 - acusações das quais se diz inocente

Principais conclusões

O tribunal emitiu várias conclusões importantes na sua decisão abrangente:

- A lei estadual do Colorado permite que os eleitores contestem a elegibilidade de Trump de acordo com a "proibição de insurreição" da Constituição;

- Os tribunais do Colorado podem aplicar a proibição sem qualquer ação do Congresso;

- A proibição de insurreição aplica-se à presidência;

- O ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA foi uma insurreição;

- Trump "participou" na insurreição;

- O discurso de Trump "incitando a multidão" em 6 de janeiro "não foi protegido pela Primeira Emenda";

O presidente do Supremo Tribunal, Brian Boatright, um dos três membros que votaram contra a decisão, escreveu que acredita que a lei eleitoral do Colorado "não foi promulgada para decidir se um candidato se envolveu em insurreição", acrescentando que teria rejeitado o desafio à elegibilidade de Trump.

"Na ausência de uma condenação relacionada com insurreição, eu consideraria que um pedido de desqualificação de um candidato ao abrigo da Secção Três da Décima Quarta Emenda não é uma causa de ação adequada ao abrigo do código eleitoral do Colorado", escreveu.

A decisão surge numa altura em que está pendente um recurso semelhante no Michigan, onde Trump também ganhou. O ex-presidente tem vindo a vencer as contestações à 14.ª Emenda em vários estados importantes, enquanto os adversários prometeram continuar a lutar nos tribunais, potencialmente mesmo depois das eleições presidenciais de 2024, caso o republicano venha a ganhar.

Um grupo de eleitores republicanos e independentes interpôs a ação judicial, em coordenação com um grupo liberal de vigilância do governo, Citizens for Responsibility and Ethics in Washington. Um juiz distrital presidiu a um julgamento de uma semana e emitiu uma decisão impressionante em novembro, rotulando Trump como um insurrecional, mas dizendo que a presidência está isenta da proibição vaga inscrita na 14.ª Emenda.

No início deste mês, o Supremo Tribunal do Colorado realizou uma sessão de alegações orais, em que os juízes pareceram divididos. Algumas das perguntas sugeriam que estavam abertos à ideia de que a proibição se aplicava a Trump, ao passo que, noutras ocasiões, alguns juízes não tinham a certeza de que o tribunal de primeira instância tivesse sequer jurisdição para julgar a questão.