A primeira acusação criminal de sempre de um ex-presidente americano cria um momento único de perigo, numa república polarizada e já repetidamente levada à beira do abismo pela interminável violação de normas por Donald Trump.

A acusação do 45º Presidente dos EUA - e as suas tentativas de causar um incêndio partidário para se proteger - são suscetíveis de consumir a já envenenada política americana, ameaçam abalar mais uma eleição presidencial e podem representar o desafio mais crítico até agora para o sistema de justiça.

É a última barreira espantosa quebrada pelo presidente mais indisciplinado da nação. E significa que, após um tumultuoso mandato de quatro anos, um histórico de dois “impeachments”, uma eleição falsamente manchada pelas mentiras de Trump sobre fraude e um ataque de uma multidão de apoiantes seus ao Congresso norte-americano, o país tem um novo pesadelo pela frente.

Numa importante etapa, esta quinta-feira, um grande júri de Manhattan votou para indiciar Trump sobre o que as fontes disseram serem mais de 30 acusações relacionadas com fraude empresarial, num caso resultante de dinheiro pago à atriz de cinema porno Stormy Daniels, possivelmente para neutralizar um escândalo antes das eleições de 2016.

Não há nada na história americana que se aproxime do tumulto da acusação e possível julgamento e condenação de um ex-presidente - especialmente porque Trump e os seus apoiantes já afirmam que a acusação representa a politização armada do sistema judicial.

“Já estivemos perto antes [mas] nunca chegámos a este ponto”, disse John Dean, conselheiro especial da era Watergate do ex-presidente Richard Nixon, à CNN. “Nenhum presidente anterior - antigo, em funções ou noutra condição - foi alguma vez acusado”.

Dado o extremo fosso político exacerbado por Trump, este caso é suscetível de deixar o país mudado, qualquer que seja o desfecho. Haverá receios, por exemplo, de que se esmague um dos últimos precedentes de contenção política e se deixe futuros presidentes vulneráveis à acusação, de uma forma mais próxima à de frágeis Estados falhados do que à da democracia mais vital do mundo. Contudo, ao mesmo tempo, se Trump cometeu de facto crimes, um fracasso em persegui-lo enviaria a mensagem de que os poderosos podem escapar com um comportamento que os americanos comuns não podem.

A decisão foi especialmente impressionante dado o longo historial de impunidade de Trump, que tem conseguido constantemente esticar os limites da lei e das convenções de comportamento aceite nas suas tumultuosas carreiras pessoais, empresariais e políticas. De repente, as décadas de fuga de responsabilidade de Trump acabarão. O antigo presidente terá de começar a responder pela sua conduta, provavelmente começando em tribunal na terça-feira depois de viajar para Nova Iorque para ser acusado, no que será um espetáculo de alta segurança, dado o seu passado de incitação à violência.

Trump lança um furioso contra-ataque

Trump insiste que está inocente de todas as alegações, neste caso bem como em vários outros que podem representar uma ameaça legal ainda maior, incluindo investigações especiais do procurador sobre a sua retenção de documentos classificados e a sua conduta em torno das eleições de 2020, e uma investigação separada da Geórgia sobre uma tentativa de “roubar” as eleições no estado.

O ex-presidente mostrou rapidamente que está pronto para conduzir o país a uma crise política profunda, enquanto monta a sua defesa com alegações selvagens de perseguição. Acusou os Democratas de armar a justiça para impedir a sua candidatura à Casa Branca em 2024 - uma reivindicação que ameaça destruir a credibilidade das próximas eleições aos olhos de milhões dos seus seguidores e prejudicar ainda mais a democracia dos EUA.

“Este é um ataque ao nosso país que nunca foi visto antes”, escreveu Trump em maiúsculas na sua rede, Truth Social. “É igualmente um ataque contínuo às nossas eleições, outrora livres e justas. Os EUA são agora uma nação do terceiro mundo, uma nação em grave declínio. Tão triste!”

Como todos os americanos acusados de crimes, Trump tem direito à presunção de inocência e aos seus plenos direitos ao abrigo da Constituição, que tentou anular a 6 de Janeiro de 2021. A perceção deste extraordinário caso vai virar-se para duas questões fundamentais para a credibilidade da justiça americana: serão todos os cidadãos - mesmo os mais poderosos, como os antigos presidentes e candidatos da Casa Branca - considerados iguais perante a lei? Ou será que Trump está a ser apontado por ser quem é?

A acusação votada pelo grande júri permanece sob sigilo, pelo que as acusações exatas e a extensão das provas contra Trump permanecem pouco claras. Mas muitos juristas questionaram se um caso alegando possivelmente contabilidade fraudulenta e subsequentes infrações à lei eleitoral atingirá uma magnitude que pudesse justificar o acto de acusar um ex-presidente e líder do Governo para a nomeação para 2024. Alguns observadores advertiram contra um caso que poderá depender fortemente do testemunho do ex-advogado do Trump, Michael Cohen, que fez os pagamentos a Daniels e que já cumpriu uma pena de prisão por acusações que incluíam mentir ao Congresso.

Mesmo que haja provas abundantes que façam deste um caso relativamente fácil de vender a um júri, a fama e o poder do arguido significam que o caso se desdobrará num tribunal da opinião pública. O Procurador Alvin Bragg, de Manhattan, está sob enorme pressão, uma vez que, se não conseguir obter uma condenação, será acusado ainda mais do que já está de construir um caso politizado que poderá rasgar novas clivagens no país.

Os apoiantes mais fervorosos do Trump na Câmara dos Representantes arrasaram Bragg, apesar de não terem visto as acusações ou provas contra o antigo presidente. As reações de fúria foram consistentes com as anteriores tentativas de Trump de intimidar Bragg, que foram desencadeadas há quase duas semanas com a sua previsão imprecisa de que seria preso no início da semana passada. A estratégia foi claramente concebida para envenenar a opinião pública contra o caso mesmo antes de Trump aparecer em tribunal, e para energizar os apoiantes de base do antigo presidente e a máquina conservadora dos média.

“Ultrajante”, foi o único comentário emitido pelo Presidente da Câmara Judiciária, Jim Jordan, do Ohio, um dos mais leais apoiantes do ex-presidente.

O “speaker” da Câmara, Kevin McCarthy, escreveu no Twitter: “O povo americano não tolerará esta injustiça”, e acrescentou que “a Câmara dos Representantes terá em conta Alvin Bragg e o seu abuso de poder sem precedentes” - um comentário que parecia indicar uma nova tentativa de usar o poder do governo para interferir num caso ativo que atravessa o sistema legal independente da América.

O nº 2 dos Republicanos na Câmara – o líder da Maioria, Steve Scalise - chamou à acusação “um dos exemplos mais claros de Democratas extremistas que armam o governo para atacar os seus opositores políticos”. A deputada Elise Stefanik, presidente da conferência do Partido Republicano na Câmara, divulgou uma declaração dizendo que a acusação era “uma caça às bruxas política” e um “dia negro para a América”. No entanto, não houve nenhum comentário imediato do líder republicano do Senado, Mitch McConnell, sublinhando as clivagens do Partido Republicano sobre o ataque passado de Trump à democracia americana e sobre as aspirações políticas.

Acusação abala a corrida à Casa Branca de 2024

É demasiado cedo para prever como os eleitores, nas primários do Partido Republicano ou no eleitorado nacional, irão reagir à acusação do Trump. E também não é claro se um possível julgamento teria lugar antes das eleições de 2024 ou se as outras múltiplas investigações à conduta de Trump terão lugar até lá.

Mas as históricas notícias de Manhattan desta quinta-feira desvirtuaram imediatamente a corrida para a nomeação do Partido Republicano.

A medida forçou os potenciais rivais republicanos do ex-presidente a fazerem condenações apressadas para preservar a sua própria viabilidade entre os eleitores do Partido Republicano.

“Penso que a acusação sem precedentes de um ex-presidente dos Estados Unidos sobre uma questão de financiamento de campanha é um ultraje”, disse o ex-vice-presidente Mike Pence a Wolf Blitzer, numa entrevista à CNN. “Parece a milhões de americanos que não passa de um processo político conduzido por um procurador que se candidatou literalmente a um cargo com o compromisso de acusar o antigo presidente”.

Trump culpa Pence por não ter intervindo na certificação pelo Congresso da vitória eleitoral do Presidente Joe Biden - uma posição que pode limitar o teto político do ex-vice-presidente num partido ainda cheio de leais a Trump.

Qualquer impulso político imediato que Trump seja capaz de engendrar a partir da acusação poderá prejudicar o seu potencial rival primário mais forte, o governador da Florida, Ron DeSantis. Tal como outros potenciais candidatos, DeSantis não tinha margem política para fazer outra coisa que não fosse condenar a acusação - apesar de se ter mostrado como sendo um potencial presidente muito mais calmo, metódico e eficaz na implementação de uma agenda conservadora de linha dura do que Trump foi.

Mas DeSantis também fez uma ameaça extraordinária de que se Trump resistisse a entregar-se, recusar-se-ia a participar em qualquer tentativa de Nova Iorque para o extraditar - uma medida que, se isso acontecesse, poderia precipitar uma crise constitucional.

“O armamento do sistema jurídico para fazer avançar uma agenda política vira o Estado de direito de pernas para o ar. É anti-americano", escreveu DeSantis no Twitter. “A Florida não colaborará num pedido de extradição, dadas as circunstâncias questionáveis em causa com este procurador de Manhattan apoiado por Soros e com agenda política”.

A ameaça do governador da Florida foi apenas um mau presságio que sugere que os próximos meses serão divisivos e perigosos para a democracia da América - quer Trump seja ou não considerado culpado.