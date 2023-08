Donald Trump indiciado na investigação de interferência eleitoral de 2020

O ex-presidente Donald Trump foi indiciado por um grande júri federal na investigação do procurador especial Jack Smith sobre a interferência eleitoral de 2020, mais concretamente, os esforços para anular essa eleição, momento que antecedeu o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA, de acordo com um documento do tribunal citado pela CNN Internacional.

Esta é a terceira vez que Trump é indiciado criminalmente. Smith já tinha indiciado Trump na investigação de documentos confidenciais em junho e um grande júri de Manhattan já tinha acusado o ex-presidente por fraude comercial em março.

Trump é candidato à Presidência em 2024 e continua a declarar-se inocente em ambos os casos.

Horas antes, o próprio Donald Trump recorreu à sua rede social, o Truth Social, para afirmar que a sua indiciação estava para breve, devido à ligação ao ataque ao Capitólio dos EUA.

"Ouvi dizer que o louco Jack Smith, a fim de interferir nas eleições presidenciais de 2024, lançará mais uma acusação falsa de seu presidente favorito", escreveu o antigo presidente norte-americano.