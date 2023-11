Trump segue em campanha com nova decisão judicial favorável

O ex-presidente norte-americano Donald Trump esteve em campanha no sábado em Fort Dodge, no estado do Iowa, num comício em que celebrou uma decisão judicial que o mantém na corrida, entre os republicanos, para as presidenciais de 2024.

No comício, Trump regozijou-se por uma decisão judicial, pronunciada na sexta-feira no estado do Colorado, que concluiu que, apesar de ter estado envolvido nos protestos de janeiro de 2021 no Capitólio, não ficou claro que a emenda constitucional sobre interdição de insurgentes em cargos públicos se aplica à presidência dos Estados Unidos.

Para Donald Trump, a decisão é “uma enorme vitória judicial”, que se junta a outras decisões favoráveis em casos semelhantes nos estados do Minnesota e do Michigan.

Perante cerca de 2.000 pessoas, e à procura de mais apoiantes na corrida no Partido Republicano, Donald Trump criticou ainda o que chamou de “uma tentativa ultrajante de privar milhões de eleitores, fazendo com que sejam expulsos das urnas”.

Donald Trump tem andado a percorrer alguns estados em busca de apoiantes e mantém-se favorito, à frente do governador da Florida, Ron DeSantis, e da antiga embaixadora norte-americana na ONU Nikki Haley.